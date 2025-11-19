Южно-сахалинский «Уюн парк» вышел в интернет на высоких скоростях

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении сети высокоскоростного интернета в северной части Южно-Сахалинска. Благодаря обновлению телеком-оборудования и запуску стандарта LTE, скорость мобильного интернета в новостройках ЖК «Уюн парк» выросла в среднем до 70 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новая LTE-сеть МТС охватывает всю территорию строящегося жилого микрорайона. После проведенных технических работ жители ЖК «Уюн парк» могут более комфортно пользоваться мобильным интернетом и современными цифровыми сервисами - дистанционно работать и учиться, пользоваться госуслугами, маркетплейсами и банковскими сервисами, смотреть фильмы в онлайн-кинотеатре и читать книги в цифровой библиотеке.

ЖК «Уюн парк» расположен в северной части Южно-Сахалинска, в 15 мин пути на автомобиле от центра города. Это масштабный жилой квартал, состоящий из 41 корпуса, строительство которого продолжается. Кроме того, рядом с жилым кварталом проходят пешеходные маршруты к водопадам и сопкам. Высокоскоростной интернет МТС позволит туристам и сахалинцам во время прогулок на природе быть всегда на связи.

«Мы продолжаем развивать сеть высокоскоростного интернета в Сахалинской области. Южно-Сахалинску мы уделяем особое внимание — это большой город с активным строительством жилья и постоянно растущим объемом потребления цифровых услуг. Проведенные работы в районе ЖК «Уюн парк» позволяют обеспечить более высокие скорости мобильного интернета для новоселов. Кроме того, надежная телеком-инфраструктура помогает эффективнее развивать на территории города инновационные цифровые решения для умного и безопасного города – умные парковки и светофоры, видеоаналитику и возможность дистанционного снятия показаний с счетчиков», — сказал директор МТС в Сахалинской области Шамиль Чекмарев.