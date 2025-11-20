CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» улучшил связь между Барахоево и Коротково

У жителей сел Барахоево и Коротково в Забайкальском крае появилась возможность пользоваться более стабильной мобильной связью и скоростным интернетом. «МегаФон» запустил дополнительную базовую станцию между населенными пунктами. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Теперь пользователи «МегаФона» могут комфортно звонить, пользоваться мессенджерами и соцсетями, оплачивать услуги онлайн, заходить на важные госпорталы, а также смотреть видео в высоком качестве без зависаний. Скорости мобильного интернета достигают 80-90 Мбит/с, что позволяет быстро загружать страницы в интернет, «тяжелые» файлы и использовать все необходимые цифровые сервисы.

Дополнительная инфраструктура обеспечивает надежное 4G-покрытие не только для жителей обоих сел, но и для водителей, проезжающих мимо по региональной трассе, которая соединяет Красночикойский район с Петровск-Забайкальским. Это повышает безопасность водителей, которые теперь могут быть на связи с родными, иметь доступ к навигации в пути, а при необходимости вызвать службу спасения.

«Новое оборудование позволило значительно повысить качество связи и ускорить мобильный интернет. На станции задействованы оптимальные комбинации частот LTE, обеспечивающие широкое покрытие и качественный сигнал даже в зданиях. Благодаря модернизации сети улучшена и поддержка VoLTE — технологии цифровых звонков через интернет, позволяющей одновременно говорить и выходить в Сеть на полной скорости», — сказала Мария Крылова, директор «МегаФона» в Забайкальском крае.

