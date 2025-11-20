«МегаФон» ускорил развитие пяти сел Нижегородской области

«МегаФон» запустил новые базовые станции в Борском, Дальнеконстантиновском, Лысковском и Семеновском муниципальных округах. Теперь жители пяти сел и деревень могут пользоваться мобильным интернетом на скорости до 50 Мбит/с и совершать видеозвонки, применять цифровые сервисы для общения, работы и учебы. Качественная связь стала доступнее для десятков тысяч нижегородцев. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшения коснулись жителей деревень Большое Покровское и Александровка, где находится один из популярных детских оздоровительных лагерей. Теперь здесь увеличились зона покрытия сети и скорость передачи данных, а это значит, что соцсети, видео и музыка будут загружаться быстрее даже в часы пик. Запуск новой телеком-инфраструктуры также обеспечит надежность связи в критически важных ситуациях.

Новый телеком-объект заработал также в одном из старейших сел Нижегородской области – Чернухе. История этого населенного пункта тесно связана с экономическим и культурным развитием всего региона. В исторических документах село упоминается наряду с Лысковом и Макарьевом, где с XVII до начала XIX века действовала крупнейшая в России ярмарка. Сейчас в Чернухе проживают около 500 человек, и селяне на комфортных скоростях сейчас могут пользоваться цифровыми сервисами, смотреть онлайн-ТВ и быстро находить нужную информацию в интернете. Для местного бизнеса открылись новые возможности по реализации и продвижению фермерской продукции и других товаров.

Инженеры оператора улучшили связь и в селе Новые Березники, где идет строительство коттеджного поселка, а также на северной окраине города Семенова. В столице «Золотой хохломы» проживают около 25 тыс. человек, но летом во время одноименного фестиваля народных промыслов население города удваивается.

Кроме того, абонентам на данных территориях стали доступны звонки по технологии VoLTE с улучшенным качеством звука. От обычных они отличаются тем, что обеспечивают мгновенное соединение и более четкую передачу речи.

«Мы с особым вниманием подходим к развитию сети в небольших городах и селах, потому что цифровая связь сегодня не роскошь, а необходимый ресурс для комфортной жизни, работы, учебы и общения. И школьнику, и бабушке, ждущей видеозвонка от внука — должно быть доступно то, что делает жизнь по-настоящему насыщенной. Для этого в октябре мы построили и модернизировали около 40 базовых станций, а с начала года — уже более 300. Это не просто цифры: за каждой из них — голоса, возможности, надежды и новые горизонты для десятков тысяч людей», — сказал Алексей Михайлов, директор «МегаФона» в Нижегородской области.