В Башкирии расширили покрытие 4G на озере Саузово

Мобильный интернет на скорости до 60 Мбит/с стал доступен жителям и гостям деревни Саузово в Краснокамском районе республики. В окрестности этого населенного пункта приезжают для отдыха в прибрежной зоне озера с тем же названием. Дополнительную инфраструктуру связи здесь построила техническая служба «МегаФона». Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Деревня Саузово, где сейчас проживает менее 200 человек, расположена в 65 километрах от районного центра Николо-Березовка, в 58 километрах — от ближайшей железнодорожной станции в Нефтекамске и в 230 километрах — от Уфы. В непосредственно близости от поселения находится популярная база отдыха с зонами для рыбалки, бассейном, зоопарком, веревочным парком и другими развлечениями.

Новое телеком-оборудование в Саузово работает в нескольких диапазонах частот. Средние и низкие диапазоны обеспечивают оптимальные ёмкость сети и скорость интернета, а также отвечают за покрытие и передачу LTE‑сигнала, в том числе внутри зданий. Благодаря такому решению жители малого населенного пункта и приезжие могут пользоваться звонками VoLTE, скачивать и загружать тяжёлые файлы и оплачивать счета онлайн.

«В Башкирии развивают туристическую инфраструктуру даже в отдаленных локациях. Со своей стороны мы усиливаем покрытие и предоставляем комфортные скорости мобильного интернета. Потребность в этом высока: за прошедший отпускной сезон гости республики использовали на 10% больше дата-трафика, чем годом ранее. Особенно активны туристы из Сургута, Челябинска, Екатеринбурга, Тюмени и Санкт-Петербурга», — сказал директор «МегаФона» в Башкирии Дамир Байгильдин.

