В МФЦ Барнаула теперь можно оформить SIM-карты «МегаФона»

SIM-карты «МегаФона» стали доступны на площадках многофункциональных центров Барнаула. Партнерская программа позволит действующим и новым абонентам сократить временные затраты на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Проект реализован в рамках соглашения между оператором и МФЦ региона. Запуск продажи SIM-карт в сети центров особенно актуален для иностранных граждан. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с начала текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам.

Сотрудничество двух сторон позволяет сократить время клиентов на получение документов, подтверждений и оформление SIM-карты, поскольку теперь все это можно сделать в одном месте.

На сегодня услуга по продаже SIM-карт предоставляется во всех отделениях Барнаула, затем специалисты оператора сделают ее доступной в других городах края, позже в районах. В сеть КАУ «МФЦ Алтайского края» включен 71 центр «Мои документы», где предоставляется 279 государственных и муниципальных услуг.

«Наше взаимодействие с многофункциональными центрами направлено на оптимизацию процесса обслуживания иностранных граждан при заключении новых договоров. Перед оператором стоит важная задача — отработать эффективный клиентский сценарий, чтобы минимизировать временные издержки, ведь значительная доля приезжих из-за рубежа находится в России пару тройку месяцев и часто не имеет возможности пройти все необходимые процедуры в срок», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Пилотной площадкой, где у клиентов появилась возможность получить SIM-карты оператора, стал «Всеволожский» МФЦ Ленинградской области. Начиная с июня 2025 г., география предоставления этой услуги расширялась, в том числе за счет территорий Сибири и Дальнего Востока. Купить SIM-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Республики Алтай, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.