Wink раскрыл предпочтения тюменских зрителей: «Фишер» и «Ландыши» — в топе

Ко Всемирному дню телевидения, который отмечается 21 ноября, «Ростелеком» на основе обезличенных данных проанализировал, что смотрели пользователи видеосервиса Wink в Тюменской области за первые девять месяцев 2025 года. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Среди сериалов топ-5 по просмотрам возглавил детективный триллер «Фишер» (18 +) — фильм о самом страшном серийном убийце позднего СССР. На втором месте музыкальная романтическая история «Ландыши. Такая нежная любовь» (18 +). С момента премьеры сериал набрал более 100 млн просмотров на всех платформах, вызвав широкий отклик в стране. Третью позицию заняла криминальная драма «Дети перемен» (18 +). Также в список самых популярных кинолент у тюменских пользователей видеосервиса Wink вошли «Папины дочки. Новые» (16 +) и «Слово пацана. Кровь на асфальте» (18 +).

Дмитрий Пампушка, заместитель директора филиала в Тюменской и Курганской областях компании «Ростелеком»: «Видеосервис Wink наряду с разножанровыми фильмами и телеканалами предлагает большой выбор образовательных и развлекательных программ, а также два новых формата контента на российском кинорынке. Первый — это вертикальные мини-сериалы "Сторис" созданные для быстрого просмотра специально для тех, кто не выпускает смартфон из рук. И второй — аудиодрамы с бинауральной записью и эффектом присутствия. Голоса актеров, специально созданное музыкальное сопровождение, а также мельчайшие шорохи, шепот, ветер, скрип половиц и треск камина переносят слушателя в особенную реальность — кино без картинки. Уже доступны первые аудиодрамы "Гоголь. Страшные сказки" и "Потомокъ"».

Чаще всего жители Тюменской области выбирают комедии, драмы, мелодрамы, детективы и замыкают рейтинг — мультфильмы. Сегодня почти 100 тыс. семей тюменцев пользуются Wink. Причем две трети смотрят кино и сериалы через мобильное приложение.

В сегменте детского и семейного контента в онлайн-кинотеатре Wink в рейтинг вошли мультфильм «Три кота» (0+), анимационный проект о новогоднем путешествии любимых персонажей «Три кота. Зимние каникулы» (6+), история дружбы непоседливой девочки и рассудительного косолапого «Маша и Медведь» (0+), а также «Лунтик. Возвращение домой» (0+) и «Волшебник Изумрудного города. Дорога из желтого кирпича» (6+).

По данным аналитиков видеосервиса Wink за девять месяцев 2025 г. в среднем жители Тюменской области потратили на онлайн-смотрение фильмов и сериалов 638 часов, это примерно два часа 20 минут в день.