Домашний интернет МТС стал доступен еще двум тысячам жителей Рассказова

Цифровая экосистема МТС расширила фиксированную сеть в городе Рассказово Тамбовской области. В результате установки нового телеком-оборудования в этом году стабильный домашний интернет стал доступен жителям еще одиннадцати многоквартирных домов города. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС завершили очередной этап строительства сети фиксированного интернета в городе Рассказово Тамбовской области. Доступ к домашнему интернету и возможность ежемесячно экономить до 40% на цифровых сервисах – мобильном и фиксированном интернете, телевидении и онлайн-кинотеатре «Кион», связи для всей семьи – получили около двух тысяч рассказовцев, проживающих в многоэтажках по ул. Советская, Пушкина, Куйбышева, Интернациональная, 60 лет г. Рассказово и других.

Скорость проводного интернета МТС позволит смотреть онлайн фильмы в высоком качестве, удаленно учиться и работать, качать тяжелые файлы, получать дистанционные услуги и совершать покупки.

«МТС продолжает обеспечивать жителей Тамбовской области надежным и стабильным домашним интернетом. Всего за три года строительства проводной сети в Рассказове цифровые сервисы стали доступны более чем 12 тыс. местных жителей. Кроме того, теперь рассказовцы могут пользоваться экосистемными продуктами МТС, объединяя их в «пакет» и получая экономию до тысячи рублей ежемесячно. В планах дальнейшее расширение покрытия фиксированной связи в областном и районных центрах и увеличение доступа к инновационным продуктам МТС по всему региону», – сказал директор МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Уточнить, подключен ли многоквартирный дом к проводной сети МТС, а также оставить заявку на подключение можно на официальном сайте компании или в салоне МТС.