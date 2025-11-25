Компания ТрансТелеком приняла участие в CNews Forum 2025

Компания ТрансТелеКом приняла участие в мероприятии CNews Forum 2025, которое состоялось в Москве 11 ноября 2025 года.

Программа форума была представлена секциями, посвященными ключевым направлениям развития информационных технологий в России. Компания ТрансТелеКом выступила спонсором секции «Импортозамещение», в рамках которой Александр Николаев, начальник отдела маркетинга Департамента развития телеком-бизнеса Компании ТрансТелеКом, выступил с докладом на тему «Может ли импортозамещение инфраструктуры привести к росту выручки?». В ходе своего выступления Александр рассказал о сервисах ТрансТелеКома для бизнеса: виртуальной АТС, корпоративном Wi-Fi с авторизацией, корпоративной сети SD-WAN, видеонаблюдении с видеоаналитикой, семействе продуктов информационной и сетевой безопасности (анти-DDoS, Web Application Firewall и т.д.) и других.

Также команда ТрансТелеКома представила свой стенд, на котором продемонстрировала посетителям форума актуальные продукты и решениях для бизнеса и государства.

«Сервисы Компании ТрансТелеКом для бизнеса являются действенным инструментом для повышения эффективности бизнес-процессов и роста выручки. Возможность содержательного общения с отраслевым сообществом – одно из несомненных преимуществ подобного формата событий», – прокомментировал Александр Николаев.

CNews Forum – яркое мероприятие, которое нередко называют главным ИТ-событием года. Этот форум не стал исключением – обсуждаемые на нем темы сейчас находятся в фокусе внимания представителей различных отраслей экономики, и участники получили массу полезной информации и интересных инсайтов.