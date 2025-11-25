CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком ИТ в госсекторе
|

«МегаФон» запустил продажу сим-карт в МФЦ Алтая

Многофункциональные центры Республики Алтай и «МегаФон» договорились о сотрудничестве. Теперь сим-карты оператора можно будет купить на площадках МФЦ. Партнерская программа даст возможность действующим и новым клиентам оператора значительно сократить время на оформление договора об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Запуск проекта особенно актуален для иностранных граждан. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с начала текущего года заключение договора об оказании услуг сотовой связи с прибывшими из-за рубежа либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам.

Сотрудничество двух сторон позволяет уменьшить время на получение документов, подтверждение данных клиента и оформление сим-карты, поскольку теперь всё это можно сделать в одном месте.

На данный момент услуга по продаже сим-карт предоставляется по всей сети МФЦ Республики Алтай, насчитывающей более 50 отделений.

Для сотрудников многофункциональных центров «МегаФон» организовал специальное обучение. В формате видеоконференции специалист рассказал об особенностях оформления сим-карт для физических лиц, уделил внимание новым тарифам, требованиям идентификации абонентов и процедуре переоформления сим-карт оператора.

«Первой площадкой, где клиенты смогли приобрести сим-карты оператора, стал «Всеволожский» МФЦ Ленинградской области. С июня компания накапливала опыт такого обслуживания и сегодня мы с уверенностью можем заявить, что услуга востребована и появилась вовремя. Наша команда выполняет важную задачу – ощутимо сокращает временные затраты абонентов при оформлении документов. Полученная практика успешно мультиплицирована в регионах Сибири и на Дальнем Востоке», — сказала директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

Купить сим-карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Алтайского края, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Названы самые популярные в России нейросети. ChatGPT в конце списка

Власти собрались искать уязвимости в автомобильном ПО

США готовятся к высокотехнологической войне. Ставка на ИИ, гиперзвук и лазеры

Литература в опасности. Каждый второй писатель боится, что его заменит ИИ

Конференция CNews «Современные контакт-центры 2025» состоится 4 декабря

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Обзор смартфона iQOO Z10R: достойное решение в среднеценовом сегменте

Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще