МТС запустила онлайн-подключение высокоскоростного интернета для бизнеса

ПАО «МТС», цифровая экосистема, запустила автоматизированный сервис по оформлению широкополосного доступа в интернет для малого и среднего бизнеса. Высокоскоростная передача данных теперь доступна в несколько кликов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Согласно внутренним исследованиям МТС, до 45% руководителей бизнеса выбирают онлайн заключение договора на интернет в офис. Оформить заказ можно за несколько минут. Для этого на сайте необходимо ввести адрес офиса для проверки технической возможности, выбрать одно из доступных предложений по скорости и цене, принять оферту и оплатить автоматически сформированный счет с расчетного счета компании. Новый процесс мгновенно решает все вопросы по документообороту, а заказ сразу попадает на техническую реализацию подключения и исключает необходимость обязательной коммуникации с менеджером.

Пользователи могут подключить как проводной интернет, так и коробочное решение на основе LTE-роутера с SIM-картой. Скорость передачи данных устанавливается по индивидуальному запросу, при этом моментальное онлайн-оформление доступно для тарифов со скоростью до 100 Мбит/с включительно. Для больших скоростей или нестандартных потребностей бизнеса, например, по резервированию, сохраняется возможность оставить заявку на сайте и получить индивидуальное предложение.

География подключения охватывает все города России, составляет сотни тысяч адресов присутствия, как в бизнес-центрах, так и в ТРК, жилых домах, поэтому новая возможность доступна широкому кругу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

«Для бизнеса возможность моментально принять решение и оформить заказ на интернет в офис является пока еще редкой опцией. Мы стремимся предоставлять предпринимателям малого и среднего бизнеса максимально простые и удобные решения для более эффективной работы и экономии времени. Поэтому новый сервис от МТС позволяет решать одну из ключевых задач по обеспечению рабочего пространства надежным и быстрым интернетом для бесперебойной работы различных сервисов и комфорта сотрудников», — сказал руководитель центра фиксированного бизнеса МТС Дмитрий Фатеев.

В перспективе развитие сервиса будет направлено на повышение удобства и прозрачности процесса подключения. Планируется внедрение альтернативных способов оформления документов и интеграция автоматизированной системы информирования клиентов на всех этапах оказания услуги.