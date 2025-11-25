Проводной интернет от «МегаФона» теперь доступен в 72 регионах России

«МегаФон» подключил к скоростному домашнему интернету пять регионов Дальневосточного федерального округа. Тем самым компания завершила масштабную программу по развертыванию сервиса на большей части территории страны. Проект реализован благодаря расширению партнерства с «Ростелекомом» в рамках модели FVNO. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новая услуга стала доступна жителям Амурской, Магаданской и Сахалинской области, Камчатского края и Республики Саха (Якутия). Теперь текущие и новые клиенты «МегаФона» на этих территориях смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн‑кинотеатрам и ТВ. Это позволит абонентам сэкономить на услугах связи и упростить управление расходами, так как все сервисы (мобильная связь, домашний интернет и ТВ) оплачиваются с одного счета.

Новая услуга для жителей этих регионов стала доступна в результате расширения FVNO‑модели, реализованной МегаФоном на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator — «виртуальный оператор фиксированной связи») — предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнеров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

В рамках партнерства между операторами «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а «МегаФон» предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов. Первый проект по FVNO‑модели был запущен «МегаФоном» в 2020 году в Астрахани. Сейчас с учетом новых подключений на Дальнем Востоке компания предлагает конвергентные тарифы уже в 72 регионах страны.

«Мы завершили первый этап развития проекта по расширению географии доступа конвергентного продукта. Благодарим партнеров из «Ростелекома»: их инфраструктура и экспертиза позволили нам быстро и качественно масштабировать сервис. Следующий шаг — использование сети нашего партнера в тех регионах, где у «МегаФона» уже есть собственная инфраструктура проводного интернета. За счет этого мы сумеем кратно усилить проникновение услуги и повысить ее доступность для еще большего числа клиентов», — сказал директор по развитию фиксированного бизнеса «МегаФона» Артем Филин.

«Ростелеком обладает самой масштабной инфраструктурой сетей высокоскоростного интернета в стране, мы можем гарантировать клиентам высокое качество связи и широкий доступ к услугам в любой точке России: от небольших населенных пунктов до мегаполисов. Возможность предоставлять полный спектр услуг для еще одного оператора, безусловно, положительно скажется на развитии рынка в регионах России и обеспечит удобство и максимальные возможности выбора для всех жителей. Мы продолжим развивать проекты по модели FVNO», — сказал директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.