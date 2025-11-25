CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Финансовые результаты Телеком
|

Т2 нарастила выручку от партнерств на 18% год к году

Компания Т2, российский оператор мобильной связи, объявила о том, что выручка от партнерских продуктов выросла в 2025 г. на 18% год к году, в 2026 г. компания планирует увеличить эту динамику более чем втрое до 57%. Об этом CNews сообщил представитель оператора.

Число пользователей флагманского продукта MiXX, который агрегирует лучшие партнерские офферы на рынке, выросло среди абонентов других операторов с начала 2024 г. в 5 раз.

В компании подтвердили тренд на долгосрочный характер партнерств на фоне растущей технической сложности продуктов, эксклюзивности коллабораций и времени, необходимого для укрепления знания о них: с time-to-market до 6 месяцев продуктовый кейс рассчитывается минимум на 12 месяцев.

Благодаря MiXX Т2 получает выход на абонентов любых операторов. Неабоненты Т2 подключают подписку в интерфейсах Т2 и «Ростелекома»: с начала 2024 г. их число выросло в 5 раз, объяснили в компании. К 2026 г. компания планирует удвоить этот показатель: за счет качественного улучшения клиентского пути, состава подписки, запуска новых версий MiXX и выхода на новые рынки сбыта.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В России появились вредоносные приложения-«антирадары», ворующие деньги пользователей

В России создали управляемых голубей-биодронов с вживленными нейрочипами

Экс‑глава Intel: США нужны десятилетия, чтобы догнать Тайвань или Японию по производству полупроводников

Google построил для НАТО изолированное облако, чтобы обрабатывать секретные данные боев СВО

Магистральные линии связи в России близки к предельному сроку эксплуатации

«Крестный отец ИИ»: Нас ждут экономические кризисы и войны с массовым применением автономного оружия

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Цифровизация ритейла и электронная торговля
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

10 удобных функций Telegram в 2025 году, о которых не все знают

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще