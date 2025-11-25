CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

В Олонце расширили сеть LTE к традиционным играм Дедов Морозов

Цифровая экосистема МТС усилила сеть LTE в городе Олонец Республики Карелия. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры, увеличилась емкость сети, а высокоскоростной интернет стал доступен жителям близлежащих деревень Верховье и Рыпушкалицы. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили новые базовые станции в деревнях Верховье и Рыпушкалицы. Доступ к высокоскоростному мобильному интернету получили более 1,2 тыс. местных жителей. Также после модернизации ранее установленного телеком-оборудования увеличились ёмкость и территория покрытия LTE-сети в городе Олонец. Это обеспечит стабильный доступ к многочисленным цифровым сервисам как для местных жителей, так и для гостей региона, которых всё активнее привлекают живописные ландшафты, бескрайние поля и чистый воздух Приладожья.

В ноябре сюда приедут Зимние Волшебники со всей страны, чтобы поздравить карельского Морозца Паккайне с Днем Рождения и поучаствовать в состязаниях.

«В связи с ростом туристического потока в Приладожье, нагрузка на сеть увеличивается, особенно в тёплое время года. Важно, чтобы местные жители могли оставаться на связи и иметь доступ к различным цифровым сервисам, которые стали неотъемлемой частью нашей жизни, поэтому мы постоянно проводим работы по обновлению и расширению телеком-инфраструктуры», — сказал директор МТС в Республике Карелия Александр Кочкин.

Олонец — один из древнейших городов Русского Севера, где были обнаружены стоянки человека, датируемые третьим—вторым тысячелетием до н. э. Также город известен как «гусиная столица» Европы из-за крупной миграционной стоянки гусей.

