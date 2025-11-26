SIM-карты «МегаФона» можно подключить в МФЦ Хабаровска и Комсомольска

Подключить мобильную связь «МегаФона» теперь можно в многофункциональных центрах (МФЦ) Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре. Проект стал возможен в рамках соглашения телеком-оператора и центра государственных услуг. Для действующих и новых абонентов это позволяет существенно упростить оформление договоров об оказании услуг связи. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В октябре 2025 г. продажа SIM-карт была запущена в тестовом режиме в нескольких офисах МФЦ. Сейчас подключить связь «МегаФона» можно в Хабаровске в офисах по адресам Гагарина 37/1, Стрельникова, 4 и Суворова, 25а. В Комсомольске-на-Амуре услуга доступна в центрах на Калинина, 6 и Интернациональный 10/2.

Хабаровчане теперь смогут одновременно получить госуслугу и оформить SIM-карту без посещения салона связи. Помимо этого, МФЦ расположены в разных районах города, что делает подключение более доступным.

Оформить свою SIM-карту в сети центров особенно удобно для подростков, впервые получающих паспорт в 14 лет — они могут сразу активировать номер и выбрать подходящий тарифный план. В МФЦ предоставляется полный спектр классических тарифов оператора.

Услуга в МФЦ доступна и иностранцам — студентам, трудовым мигрантам или туристам. В соответствии с действующей редакцией закона «О связи», с начала 2025 г. заключение договора об оказании услуг сотовой связи с иностранными гражданами либо лицами без гражданства осуществляются по новым правилам. В МФЦ они теперь смогут одновременно оформить миграционные документы и подключить российскую SIM-карту с доступом к связи и интернету, что упрощает адаптацию в новом регионе.

«В Хабаровском крае МФЦ становятся точками комплексного обслуживания для разных категорий граждан. Студенты из Китая или предприниматели из Вьетнама могут одновременно оформить миграционные документы и подключить российскую мобильную связь. Жители региона — сменить тариф или купить SIM-карту, сэкономив время на поход в салон связи. Подобные решения формируют удобную и дружелюбную цифровую среду для тех, кто выбирает регион для жизни, учебы, работы или путешествий», — сказал директор «МегаФона» в Хабаровском крае Илья Челышев.

Проект по подключению SIM-карт «МегаФона» в МФЦ стартовал летом 2025 г. в Ленинградской области. Начиная с июня 2025 г. география предоставления этой услуги расширялась, в том числе за счет территорий Сибири и Дальнего Востока. Купить SIM‑карту «МегаФона» и Yota уже можно в сети МФЦ Республики Алтай, Республики Тыва, Томской и Иркутской области, в Республике Саха (Якутия) и Хабаровском крае.