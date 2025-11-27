CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«МегаФон» и «АрктикТелеком» объединяют усилия для развития VAS-услуг в Якутии

МегаФон и АО «АрктикТелеком» заключили соглашение о стратегическом партнерстве. Ключевым направлением сотрудничества стало объединение инфраструктурных возможностей для внедрения VAS-услуг (Value-Added Services) в малых населенных пунктах Республики Саха (Якутия). Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Компании планируют развивать дополнительные сервисы связи в арктических районах Якутии. «МегаФон» объединит свою техническую базу с существующей инфраструктурой «АрктикТелекома». Для жителей удаленных территорий это откроет доступ к широкому спектру современных цифровых услуг. Компания «АрктикТелеком» выступит дистрибьютором VAS-сервисов «МегаФона» на территории региона.

VAS-услуги представляют собой комплекс дополнительных телекоммуникационных сервисов, включающих в себя не только IP-телефонию, но и мультимедийные приложения, облачные решения, системы безопасности и другие инновационные сервисы. Особенно актуальным внедрение таких услуг становится для арктического региона, где традиционные способы коммуникации часто ограничены географическими факторами.

«Соглашение с местным интернет-провайдером «АрктикТелеком» – это важный шаг в реализации нашей стратегии по развитию цифровой инфраструктуры в регионе. Объединив усилия, мы сможем максимально эффективно обеспечить современной связью бизнес в отдаленных населенных пунктах. Уверена, что в ближайшей перспективе предприниматели оценят преимущества качественной связи, которая станет надежным инструментом для роста их компаний», – сказала Наталья Некрасова, директор «МегаФона» в Республике Саха (Якутия).

«Объединение наших ресурсов позволит нам предложить бизнесу современные решения в сфере связи, которые ранее были недоступны в некоторых населенных пунктах. Для «АрктикТелеком» это расширение спектра предоставляемых услуг. Мы уверены, что наше сотрудничество принесет ощутимые плоды и поможет сделать новые цифровые сервисы доступной для всех жителей республики», — отметил генеральный директор АО «АрктикТелеком» Андрей Колесник.

