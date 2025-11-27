«МегаФон» и SA Media Group запускают таргетинг в Telegram Ads

Телеком-оператор и одна из крупнейших рекламных групп на российском рынке заключили стратегическое партнерство, направленное на развитие рекламных инструментов в рамках платформы Telegram Ads. Теперь рекламодателям и агентствам доступен комплексный инструмент для продвижения в мессенджере. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В рамках партнерства компании объединят технологическую экспертизу в области больших данных, которой обладает «МегаФон», с агентским опытом и рыночной экспертизой SA Media Group. Это позволит сторонам оптимизировать и масштабировать существующие продукты для продвижения.

Теперь при размещении рекламы в Telegram можно точно выбрать целевую аудиторию из числа абонентов «МегаФона» по параметрам, включая демографические характеристики, геолокацию, поведенческие паттерны и потребительские предпочтения. Такая сегментация возможна благодаря аналитическим возможностям платформы «МегаФон Таргет», построенной на big data оператора. Она обрабатывает обезличенные данные, формируя релевантные аудитории для кампаний.

Таргетирование аудитории увеличит конверсию и эффективность кампаний, поскольку количество целевых действий растет за счет релевантности предложений. Кроме того, это позволит бизнесу оптимизировать бюджет на продвижение и вести аналитику в реальном времени.

«Бизнес хочет быть точным, ненавязчивым, соответствовать ожиданиям потребителей даже в вопросах коммуникации, и при этом использовать различный инструментарий и каналы. Мы даем возможность таргетировать аудиторию не только для мобильной рекламы, но и в мессенджере. Это отвечает на запросы как бизнеса, так и его клиентов, которые ценят персонализацию», — сказала Наталья Талдыкина, директор по развитию корпоративного бизнеса «МегаФона».

«Рынок digital рекламы в России (без учета retail-медиа) сталкивается с серьезными вызовами. Многие рекламодатели вынуждены фокусироваться на краткосрочных performance-инструментах, нередко в ущерб долгосрочному здоровью бренда. При этом сам performance-инструментарий испытывает инфляцию из-за нехватки емкости. Объединение возможностей SA Media Group и МегаФона позволит частично решить обе проблемы. Наша общая цель — предложить рынку новый инвентарь, который сочетает performance-возможности с потенциалом для поддержания ключевых брендовых метрик», — Дмитрий Казаков, CEO SA Media Group.