CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Безопасность Телеком Интернет
|

МТС: каждая шестая DDoS-атака Сибири приходилась на Новосибирск

МТС с помощью аналитиков Red Security проанализировала характер DDoS-атак в регионах Сибири за III квартал 2025 г. Эксперты впервые зафиксировали рост числа инцидентов в организациях гостиничной сферы, в особенности на Алтае.

Самая мощная DDoS-атака в Сибирском федеральном округе в пике достигла 39 Гбит/с, а самая продолжительная длилась более 72 часов подряд. Это один из самых высоких показателей по всей России.

В тройке лидеров по количеству направленных против них атак оказались Красноярск (64%), Новосибирск (16%) и Томск (7%). Ключевыми мишенями киберпреступников стали сферы ИТ, телекоммуникаций и промышленности. Совокупно на них пришлось более 80% от общего объёма инцидентов. Кроме того, специалисты Red Security отметили рост атак на организации финансового, а также впервые – гостиничного сектора. Последнее особенно характерно для Республики Алтай и связано с быстрым развитием туризма в этом регионе.

С июля по сентябрь компания выявила и заблокировала почти 50,5 тыс. кибератак, что в 2,3 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Согласно данным направления кибербезопасности МТС Red Security, 22% всех DDoS-атак пришлось на региональные организации. Таким образом, их доля несколько снизилась – на 4 п.п. по сравнению с III кварталом 2024 г. На организации Сибири за это же время было направлено 13% от общего объёма инцидентов в регионах.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще