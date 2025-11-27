МТС обновила LTE-сеть в Стрежевом

ПАО «МТС», цифровая экосистема, завершила проект по обновлению телеком-оборудования в Стрежевом. В результате рефарминга – перевода частот, выделенных под 2G, на более современный стандарт мобильной связи LTE – интернет-покрытие на территории города увеличилось в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС обновили частотный диапазон базовых станций, расположенных в черте города и за его пределами: в том числе на автодороге при въезде в город и прилегающих СНТ. Работы позволили оптимизировать нагрузку на телеком-инфраструктуру, а также значительно увеличить интернет-покрытие. Отдельный фокус сделан на расширении покрытия в местах, где есть сложности с проникновением сигнала: цокольные этажи многоквартирных домов и подвальные помещения, торговые центры.

Теперь даже в часы пиковых нагрузок на сеть стрежевчане могут с комфортом пользоваться мобильными приложениями, общаться по видеосвязи, смотреть онлайн фильмы и слушать музыку онлайн. Кроме того, сеть четвертого поколения расширяет для абонентов доступ к технологии голосовой связи VoLTE, которая позволяет одновременно разговаривать по смартфону с высоким качеством звука и продолжать интернет-сессию, загружая файлы.

«Мы видим, что в Стрежевом потребление интернет-трафика растет из года в год, как за счет местных жителей, так и за счет приезжающих на вахту. В результате более эффективного использования частот на имеющейся инфраструктуре связи мы улучшили прохождение сигнала в труднодоступных ранее местах – например, в кафе и магазинах, расположенных в цокольных этажах зданий. Ранее мы провели аналогичную работу в Томске и Северске. Доля базовых станций в регионе, ранее работавших в прошлых стандартах связи и модернизированных до LTE, выросла до 90%», — сказал директор МТС в Томской области Антон Гриднев.