CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС раскинула сеть LTE на Ж/Д путях к Абакану и Лесосибирску

МТС расширила покрытие LTE-сетью в Курагинском и Ачинском округах Красноярского края. Высокие скорости интернета накрыли Ж/Д станции Мальцево и Лапшиха. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сетью МТС смогут пользоваться не только пассажиры электричек, следующих по маршрутам АчинскЛесосибирск и Кошурниково — Абакан, но и жители сел Мурино и Лапшиха. Путешественники смогут созваниваться по видеосвязи, загружать потоковое видео и музыку или передавать свою геопозицию, а сельчане — пользоваться государственными и финансовыми порталами, интернет-магазинами и маркетплейсами.

«Мы продолжаем реализацию большого проекта по созданию бесшовной цифровой среды в Красноярском крае. Новые объекты связи выполняют сразу несколько задач: точечная ликвидация белых пятен в покрытии сетями нового поколения и улучшение доступности интернета. В этом году связь МТС пришла в более 120 населенных пунктов региона, включая малые города и населенные пункты края, туристические локации и популярные дорожные артерии», — отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования

«Белым спискам» нужен отбеливатель. Операторы умоляют государство создать единые правила их работы, чтобы побороть нынешний хаос

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще