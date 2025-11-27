CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Сибур» перевёл 40 тысяч сотрудников на отечественную платформу для делового общения

«Сибур», российская нефтехимическая компания, завершила внедрение системы корпоративных коммуникаций на базе платформы TrueConf Enterprise. Новый сервис объединил более 40 тыс. сотрудников компании по всей стране и стал одной из крупнейших частных систем для делового общения в России. Об этом CNews сообщил представитель компании «Труконф», разработчика TrueConf Enterprise.

Работы стартовали в 2024 г. и заняли около полутора лет. За это время команда цифрового «Сибура» и специалисты «Труконф» создали инфраструктуру, охватывающую все производственные площадки и офисы компании — от Стамбула до Дальнего Востока. Проект стал уникальным для российского рынка: ранее ни одна компания не запускала систему корпоративных коммуникаций такого масштаба в частном контуре.

Перед внедрением «Сибур» провел масштабное тестирование 12 российских решений по более чем 150 критериям. Победителем стала система TrueConf, обеспечившая сочетание цифрового суверенитета, удобства и гибкой интеграции в ИТ-ландшафт компании. Платформа не была внедрена в «коробочном» формате: решение дорабатывалось совместно с командой «Сибура», чтобы соответствовать требованиям информационной безопасности и особенностям распредёленной производственной структуры.

Новый сервис объединил более 600 переговорных залов и обеспечил бесшовное взаимодействие сотрудников — от инженеров на установках до топ-менеджеров в центральном офисе. Благодаря интеграции с корпоративной почтой, телефонией и каталогами пользователей коммуникации стали сквозными и доступны в любом формате: в кабинетах, на удалённой работе и в поездках. Система выдерживает серьёзные нагрузки: одновременно в компании может проходить свыше 1,3 тыс. видеосессий, при этом в среднем каждый сотрудник проводит по видеосвязи около трёх часов в день.

Особое внимание уделено и внешним коммуникациям. Теперь к встречам в «Труконф» могут подключаться подрядчики, заказчики и международные партнёры «Сибура» без установки дополнительного программного обеспечения, что значительно ускоряет взаимодействие и повышает прозрачность деловых процессов.

«Подобного масштабного и амбициозного внедрения продукта с новой архитектурой, позволяющего проводить крупные конференции, ещё не было на российском рынке. «Труконф» станет нашей новой точкой опоры для корпоративных коммуникаций. Это зрелое, технологичное и удобное решение, которое команда цифрового «Сибура» прорабатывала в течение последнего года. И теперь оно полностью соответствует нашим требованиям — и будет развиваться дальше», — отметил Рустам Абдрахманов, руководитель по эксплуатации и сопровождению ИТ «Сибура», генеральный директор «Сибур Коннект».

Запуск нового коммуникационного хаба стал частью системной работы по переходу на отечественное ПО и создал стратегическое преимущество — скорость и безопасность обмена информацией на всей территории присутствия «Сибура».

