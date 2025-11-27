CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Связь без барьеров: «СберМобайл» запустил специальные тарифы для людей с нарушениями слуха и зрения

«СберМобайл» запустил два инклюзивных тарифных плана для людей с нарушениями слуха и зрения — «Специальный» и «Особенный». Это особая линейка тарифов, ориентированная на людей с нарушениями слуха и зрения и их реальные сценарии общения, которая помогает сделать коммуникацию проще и комфортнее. Об этом CNews сообщили представители «СберМобайла».

В основу новых тарифов заложен учет потребностей людей с нарушениями слуха и зрения: от распределения минут, SMS и интернета до возможности свободно общаться онлайн и пользоваться цифровыми сервисами. В планах «СберМобайла» — расширение набора специальных опций, включая интеграцию со специализированными сервисами, скринридерами и приложениями для преобразования речи в текст, чтобы сделать связь еще более доступной.

Тарифное наполнение учитывает особенности коммуникации разных групп абонентов.

Тариф «Специальный» создан для людей с нарушениями зрения. Он включает 1000 минут разговоров по России, 100 SMS и 10 ГБ мобильного интернета за 400 руб. в месяц.

Тариф «Особенный» ориентирован на людей с нарушениями слуха и делает упор на текстовую и онлайн-коммуникацию. В него входят 100 минут, 1000 SMS и 30 ГБ мобильного интернета — также за 400 рублей в месяц.

«Сбер активно работает над развитием инклюзии и созданием доступной среды. От крупного бизнеса во многом зависит, насколько комфортно люди с теми или иными ограничениями чувствуют себя в обществе. «СберМобайл», как часть большой экосистемы, также видит своей задачей сделать использование сервиса доступным и комфортным для всех без исключения абонентов. Мы рады, что новые тарифы станут еще одним шагом к развитию инклюзивной среды в стране», – отметил генеральный директор «СберМобайла» Сергей Волков.

Оба тарифа предусматривают неограниченный доступ к социальным сетям и мессенджерам, даже при нулевом балансе. Это особенно важно для людей, для которых цифровая среда — один из ключевых каналов общения и получения информации.

Дополнительно абонентам доступна бесплатная услуга «Хранитель». Она распознает мошеннические и спам-звонки, перенаправляет их на голосовую почту, а также помогает вернуть средства, если злоумышленники получили доступ к счетам в Сбербанке. Это повышает безопасность и защищенность клиентов, в том числе тех, кто может быть более уязвим к социальным видам мошенничества.

