T2 запускает стипендиальный проект для студентов КубГУ

T2, российский оператор мобильной связи, запускает стипендиальный проект в сфере ИТ, образования и телекоммуникаций для студентов Кубанского государственного университета. Авторы лучших идей разделят призовой фонд в размере 200 тыс. руб.

T2 продолжает усиливать взаимодействие с ведущими вузами страны и развивать образовательные инициативы, направленные на создание практико-ориентированной среды для будущих специалистов. В партнерстве с КубГУ компания запустила стипендиальный проект для учащихся вуза, увлеченных инновациями и цифровыми технологиями.

В рамках конкурса участникам предстоит разработать проекты по четырем направлениям: «Метавселенная», «Искусственный интеллект», «Цифровизация городов» и «Обучение без границ». Свои идеи студенты представят на оценку экспертному жюри, в состав которого войдут представители T2 и университета.

Прием заявок на участие продлится до 21 декабря: побороться за призовой фонд могут студенты очной формы обучения КубГУ по всем направлениям бакалавриата, специалитета и магистратуры. После завершения регистрации у конкурсантов будет месяц на то, чтобы подготовить и отправить презентации проектов. В марте 2026 г. экспертная комиссия оценит работы и сформирует шорт-лист: финалисты представят свои проекты на очной защите, где и будут определены победители.

Общий призовой фонд конкурса составит 200 тыс. рублей. За первое место предусмотрена стипендия в размере 60 тыс. руб., за второе – 50 тыс. руб., за третье – 40 тыс. руб., за четвертое – 30 тыс. руб., за пятое – 20 тыс. рублей. Финалисты также получат ценные рекомендации от специалистов T2 и КубГУ из состава экспертной комиссии.

Елена Яковлева, директор краснодарского филиала T2, сказала: «Создание цифровых сервисов невозможно без людей, готовых искать новые решения и воплощать их в жизнь. Поддерживая студентов КубГУ, мы инвестируем в развитие будущего региона и создаем условия для формирования сильного профессионального сообщества. Новый проект, который мы инициировали совместно с вузом, признан поддержать амбициозные идеи, стимулировать исследовательский интерес и помочь студентам сделать первые шаги в сферах IT и телекоммуникаций».

