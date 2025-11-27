CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Yota запускает платформу для обмена архивными тарифами между абонентами

Yota представила сервис, который дает возможность действующим клиентам предложить выгодные условия своего архивного тарифа другим и получить за это бонус. Для этого абонентам Yota достаточно разместить собственный тариф на платформе YotaАрхив. За его подключение новым пользователем владелец тарифа следующие полгода будет получать 20% от стоимости на собственный мобильный счет. Об этом CNews сообщили представители Yota.

Платформа «YotaАрхив» объединяет уникальные архивные предложения оператора, позволяя новым абонентам найти на ней выгодные условия уже закрытых для подключения тарифов. Новые пользователи могут выбирать из предложений, размещённых самими абонентами.

Добавить свой тариф на платформу может любой пользователь Yota в личном кабинете, нажав кнопку «Поделиться тарифом». После того, как предложением воспользуется новый абонент, владелец тарифа получит бонус в размере 20% от его стоимости на мобильный счет. Сумма будет начисляться ежемесячно в течение полугода.

Кроме того, на платформе доступно пять тарифов от оператора, в том числе предложение с безлимитным интернетом и 300 мин за 399 руб. в месяц. Для упрощения выбора предусмотрена удобная система фильтрации по ключевым характеристикам: стоимость, объем интернет-трафика и количество минут.

Определившись с подходящим вариантом, его можно забронировать на 20 суток, и он исчезнет из списка доступных другим пользователям предложений. Таким образом зарезервировать можно до пяти предложений.

Сразу после покупки абоненты, оформившие подключение, также смогут делиться своим тарифным планом.

«В августе мы предложили потенциальным клиентам присоединиться к нам, скопировав тариф у друзей — абонентов Yota. Услуга оказалась популярной, однако нам стали задавать вопрос: что делать, если среди близких знакомых нет абонента Yota с подходящим тарифом? «YotaАрхив» полностью решает эту проблему. Теперь можно просто зайти на платформу и выбрать нужный набор минут, гигабайт и СМС по минимальной цене. Причем выбор можно сделать на основе широчайшего ассортимента тарифов, которыми долго и успешно пользуются наши абоненты», — сказал управляющий директор Yota Дмитрий Чудесников.

