«МегаФон» прокачал связь в самом «литературном» населенном пункте региона

Инженеры «МегаФона» модернизировали телеком-оборудование в рабочем поселке Лев Толстой Липецкой области, где проживают почти 10 тыс. человек. Теперь местные жители и почитатели одного из самых известных в мире писателей могут пользоваться мобильным интернетом на средней скорости 50 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Этого удалось достичь за счет подключения дополнительного низкочастотного диапазона. Он позволяет сигналу широко распространяться по всей территории и проникать в строения с плотными стенами, которых очень много в старинном поселке.

История поселения началась в конце XIX века с полустанка Астапово на пересечении железнодорожных линий. Известность станция приобрела, когда в ноябре 1910 г. из-за тяжелой болезни вынужден был сойти с поезда и поселился в домике начальника станции Лев Толстой. Он прожил здесь последние несколько дней своей жизни и написал последние строки в дневнике. Позже в память о писателе населенный пункт был переименован, а на станции организовали музейный комплекс. Сейчас он насчитывает 22 исторические постройки: от здания вокзала и паровозного депо до водонапорной башни, мастерских и небольшого парка с оранжереей. Историческое место регулярно посещают школьники, студенты и почитатели великого романиста.

«Модернизация сети в Лев-Толстовском районе — часть нашей стратегии по развитию цифровой инфраструктуры в Липецкой области. Мы продолжаем расширять покрытие 4G, чтобы жители даже небольших населенных пунктов могли пользоваться всеми преимуществами современной связи. Еще один пример — в контур LTE мы недавно добавили село Малей Грязинского района, где проживают около 250 человек. А всего с начала года в регионе построено и модернизировано более 100 телеком-объектов», — сказал директор «МегаФона» в Липецкой области Дмитрий Хорошев.