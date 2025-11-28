CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

Мобильная связь и интернет МТС впервые появились в двух малых тамбовских селах

МТС обеспечила качественной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей двух малых сел на севере Тамбовской области – Рысли и Мутасьево.

В каждом из этих населенных пунктов Моршанского района проживают до 500 человек. Об этом CNews сообщили представители МТС.

МТС стала первым оператором, который обеспечил сельчанам доступ к современным цифровым сервисам. Теперь жители Рыслей и Мутасьево могут не только комфортно общаться с близкими, получать услуги и оформлять документы дистанционно, пользоваться приложениями и сервисами для обучения, работы и развлечения, но и выкладывать видео природных и культурных богатств своей малой родины, рассказывать всему миру о местных преданиях и поверьях.

Например, по мнению историков село Рысли, основанное в середине 19 века, получило свое название по имени реки Рысля, которая берет начало в Пензенской области и течет через леса Моршанского района. По народной версии, название может быть связано с когда-то водившимися в этих местах рысями.

Селу Мутасьево уже больше 400 лет. В конце 18 века оно было пожаловано флигель-адъютанту, ротмистру Павлу Кутузову-Голенищеву и корнету Ивану Александрову. Сегодня населенный пункт привлекает своей живописной природой у реки Цна с возможностями для любителей рыбалки и отдыха на свежем воздухе. Река популярна для сплавов на байдарках и прогулок, а также известна рыбным запасом. Это делает Мутасьево интересным местом для туристов, которые ценят тихий отдых на природе.

«Подключение малых сел – важный шаг в развитии цифровой инфраструктуры и реализации стратегии цифрового равенства в Тамбовской области. С начала года мы запустили LTE в 109 малых населенных пунктах региона, обеспечив качественной связью и скоростным интернетом более 40 тыс. сельчан. Это открывает новые возможности для образования, работы и комфортной жизни, сокращая цифровой разрыв и делая цифровую экосистему доступной для каждого тамбовчанина», – отметил директор филиала МТС в Тамбовской области Алексей Сенкевич.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Технологический сбор при покупке смартфона составит 750, а ноутбука - 1500 рублей

США ожидают энергокризиса из-за бума дата-центров и электромобилей

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

В России рухнули продажи книг по информатике, вычислительной технике и эзотерике

Вице-премьер Григоренко поручил внедрить ИИ в работу российских ведомств

Операторам связи хотят запретить покупать иностранное радиорелейное оборудования

Конференции

Современный цифровой офис 2025

Современные контакт-центры 2025

Миграция в облако
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор HUAWEI FreeBuds SE 4 ANC: доступные наушники с шумоподавлением

Лучшие принтеры и МФУ для дома в 2025 году: хиты продаж

7 ноутбуков с самыми плавными экранами: хиты продаж

Показать еще

Наука

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?
Показать еще