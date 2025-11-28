CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

На 20% быстрее — в Курске модернизировали телеком-оборудование

С начала 2025 г. инженеры «МегаФона» построили и модернизировали более 60 базовых станций в областном центре. Это позволило на 20% увеличить скорость передачи данных и надежность связи во всех районах одного из самых древних городов Черноземья. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Для более равномерной загрузки телеком-инфраструктуры и увеличения емкости сети связисты ввели в эксплуатацию более 10 новых базовых станций в разных районах Курска.

Кроме того, в областном центре оператор запустил дополнительный средне- и высокочастотный слой LTE на более чем 50 объектах связи. Такое техническое решение увеличивает проходимость сотового сигнала внутри зданий и одновременно с этим увеличивает скорость передачи данных, что особенно важно в условиях плотной городской застройки.

Изменения качества мобильного интернета затронули крупнейший жилой массив в северной части города, территорию садового товарищества на южной окраине и частный сектор в Центральном округе.

Покрытие и скорость передачи данных улучшены также в Сеймском административном округе, где находится одно из популярных у горожан мест отдыха: Ермошкино озеро. Здесь не только купаются и загорают, но и активно занимаются спортом на площадках для воркаута, скейтбординга, волейбола и баскетбола.

Специалисты «МегаФона» усовершенствовали телеком-объекты, обеспечивающие связь в районе Курской областной больницы, набережной реки Тускарь, парка имени 1 Мая и одной из центральных транспортных артерий города — проспекте Кулакова.

«В регионе начинается подготовка к 1000-летию Курска. Через несколько лет к нам приедут тысячи туристов, а город будет не узнать, но надежная связь и скоростной интернет всегда будут важнейшим фактором качественной городской среды, комфорта и благополучия жителей, — сказал директор «МегаФона» в Курской области Алексей Постников. — За пределами областного центра мы ведем не менее интенсивные работы. С начала года мы построили и модернизировали более 150 объектов телеком-инфраструктуры, в том числе в самых отдаленных деревнях и селах».

