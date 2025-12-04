Билайн запускает серию экспериментов в рознице: первый стартовал в ТЦ «Афимолл»

Билайн объявил о запуске новой экспериментальной программы в розничной сети. Компания планирует протестировать несколько нестандартных подходов к организации салонов и клиентского опыта. Первый из них уже открылся в московском ТЦ «Афимолл». В следующему году компания продолжит тестировать различные розничные форматы: запланировано ещё несколько экспериментальных проектов.

Первый экспериментальный офис оформлен в азиатской стилистике. Такой выбор обусловлен тем, что именно Азия сегодня является главным источником молодёжных трендов: здесь рождаются глобальные хиты, формируются новые визуальные каноны и меняются правила массовой культуры.

Экспериментальный офис был создан на базе существующей точки, но полностью переосмыслен не только по дизайну, но по ассортименту. Основной фокус — аксессуары и товары для самовыражения. Их доля увеличилась до 93% от всего ассортимента. Например, в обновленном салоне представлено в 5 раз больше чехлов — более 2 тыс. наименований, более 300 SKU бус, шармов, кросс-боди, также впервые на витринах появились попсокеты, картхолдеры, брелоки, джиббитсы и др. Таким образом, офис предлагает один из самых широких ассортиментов аксессуаров в розничной сети Билайна.

В обновленном салоне представлены только топовые модели смартфонов. Кроме этого в ассортимент девайсов вошли более 100 наименований беcпроводных наушников и более 100 SKU смарт-часов.

Особое внимание Билайн уделил персонализации. В офисе размещены три станции кастомизации, доступные всем посетителям. Клиенты могут нанести изображений с помощью UV-принтера, а также сделать гравировку или напечатать принт на сумке-шоппере. Это должно стать точкой притяжения для целевой аудитории и стимулировать частые повторные визиты.

«Мы запускаем серию розничных экспериментов, чтобы лучше понимать интересы различных аудиторий. В центре сегодняшнего теста — молодежь и самовыражение. Новый офис выполнен в современном азиатском стиле, так как именно c востока все чаще приходят ключевые для молодых ребят тренды. Также мы сделали фокус на персонализации и эмоциях, чтобы наш салон стал местом, куда хочется регулярно возвращаться, точкой притяжения для тех, кто хочет быть в курсе самого свежего и значимого в глобальной культуре», — отметил заместитель гендиректора Билайна Денис Лысов.

Эксперимент в Афимолле — только первый шаг. Билайн планирует запуск ещё нескольких тестовых форматов в следующем году. Они будут отличаться по концепции и задачам. Компания рассматривает экспериментальную программу как способ тестировать новые подходы, усиливать взаимодействие с различными аудиториями и обновлять роль офлайн-розницы.