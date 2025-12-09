CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС расширила покрытие LTE для жителей и предприятий пищепрома севера Кузбасса

Цифровая экосистема МТС сообщает о расширении покрытия сети LTE в Северо-Кузбасской агломерации. Мобильный интернет на новых скоростях заработал в населенных пунктах Беловского, Ленинск-Кузнецкого, Промышленновского и Тяжинского округов. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Так, в городе Белово в новую зону покрытия попал микрорайон 8 марта, в Ленинске-Кузнецкомчастный сектор района Семёрка, в городе Полысаево – район шахты «Заречная». Также высокоскоростной мобильный интернет заработал в деревне Соколовка. В Промышленновском районе специалисты усилили покрытие LTE в поселке Плотниково, в котором находится крупный пивоваренный завод и мясоперерабатывающие производство. Качество мобильной связи улучшилось и для жителей пгт Тяжинский, известного своим предприятием по производству молочных консервов.

Скорости мобильного интернета достаточно, чтобы горожане и жители сельских территорий могли комфортно пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, марктеплейсами, работать и учиться онлайн. Одновременно с покрытием LTE на севере Кузбасса МТС расширяет сеть интернета вещей – NBIoT. Эта беспроводная технология позволяет получать данные с видеокамер, датчиков климата, движения и вибрации, управлять умными замки и так далее. IoT-приборы используются на производстве, в том числе, на пищевом, для оптимизации производственных процессов и повышения уровня безопасности.

«Расширение покрытия LTE и NBIoT в малых городах и посёлках Северо-Кузбасской агломерации – очередной этап большого проекта по модернизации мобильной сети, который мы реализовывали в регионе в течение всего уходящего года. Стабильный беспроводной доступ в интернет на высокой скорости важен как для населения, так и для промышленных предприятий, которые с его помощью могут внедрять различные цифровые решения. Например, на пищевом производстве IoT-датчики и трекеры помогают следить за исправностью оборудования, качеством продукции и цепочками поставок», – сказал директор МТС в Кузбассе Руслан Бекиров.

