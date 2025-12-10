CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Малое село Теньга получило доступ к большой сети LTE «МегаФона»

Стабильную мобильную связь и быстрый интернет «МегаФона» получили жители села Теньга Онгудайского района. Оператор провел работы в рамках государственной программы «Скидка за спектр», направленной на обеспечение современными коммуникациями поселений Республики Алтай, численностью до 1000 человек. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Населенный пункт насчитывает около 700 жителей и расположен на участке автомобильной дороги «Ябоган – Туекта». Магистраль для региона важная, служит не только для межпоселкового сообщения, но и для проезда тысячи автотуристов, направляющихся в сторону Ябоганского перевала, с вершины которого открывается прекрасный вид на долину.

С появлением устойчивого сигнала связи и сельчане, и путешественники, могут с комфортом пользоваться цифровыми услугами. Инженеры «МегаФона» настроили оборудование так, чтобы обеспечить в селе равномерное покрытие и среднюю скорость мобильного интернета около 50 Мбит/с.

Возможность удаленно обращаться за государственными услугами или записываться на прием к доктору позволит существенно экономить время. Доступ к учебным программам в онлайн-режиме поможет учиться в любом удобном месте и в любое время. А использование мессенджеров и социальных сетей сделает родных ближе, даже если они находятся на другом конце страны. При этом пользователи могут звонить через интернет по технологии VoLTE. Соединение устанавливается за пару секунд и гарантирует кристально чистый звук без посторонних шумов. Можно разговаривать по телефону и одновременно обмениваться информацией в Сети.

«Помимо села Теньга «Скидка за спектр» позволила подключить к нашей сети LTE населенные пункты Кулада и Улусчерга. В текущем году программа эффективно дополняла федеральные и региональные проекты по устранению цифрового неравенства. Мы действовали совместно с министерством цифрового развития и связи региона, что позволило возводить базовые станции и обеспечивать сигналом именно те места, где это действительно остро нужно гражданам», – отметила директор «МегаФона» в Алтайском крае и Республике Алтай Мария Занько.

