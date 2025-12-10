«МегаФон Таджикистан» внедрил LMS-платформу iSpring для системного обучения сотрудников

«МегаФон Таджикистан» выстроил системную модель корпоративного обучения на базе платформы iSpring Learn. Благодаря внедрению решения iSpring оператору удалось сократить сроки подготовки и адаптации новых сотрудников с двух месяцев до 10 дней, а также обеспечить прозрачный контроль развития руководителей и специалистов во всех регионах присутствия компании. Переход на новую платформу позволил компании отказаться от локального, слабо масштабируемого решения и перевести ключевые программы развития в удобный онлайн-формат с доступом через мобильное приложение.

Ранее процесс развития персонала в «МегаФон Таджикистан» строился вокруг очных тренингов и локального портала, доступного только с рабочих мест внутри корпоративной сети. Базовое обучение специалистов офисов обслуживания и колл-центра занимало до двух месяцев, а аттестация проходила в формате устных экзаменов с участием комиссии. При этом контролировать реальное прохождение программ и корректно фиксировать показатели обученности было сложно: многие процессы велись вручную, а внутренние сервисы не позволяли точно оценить время и полноту обучения каждого сотрудника

Рост распределенной сети и необходимость развивать управленческие компетенции руководителей в сжатые сроки потребовали от компании более гибкого и мобильного решения, которое позволило бы не просто перенести контент в онлайн, а выстроить целостную экосистему развития компетенций. В ходе анализа рынка «МегаФон Таджикистан» рассматривал несколько платформ, и в итоге была выбрана LMS iSpring Learn как оптимальное решение по сочетанию мобильности, удобства и интеграционных возможностей.

Ключевыми факторами выбора стали доступ через мобильное приложение, простота самостоятельного создания контента силами академии и внутренних экспертов, а также развитые инструменты аналитики и оценки.

«Для нас важно, чтобы платформа была одновременно удобной для фронтлайна и достаточной по функционалу для HR и L&D: iSpring Learn позволяет строить треки, назначать курсы целевым группам, замерять вовлеченность и качество прохождения обучения, а в перспективе – выстраивать индивидуальные планы развития и кадровый резерв на едином цифровом дашборде», – отметила Каринэ Аскарова, руководитель академии «МегаФон Таджикистан».

Компания перевела на платформу базовое обучение специалистов офисов обслуживания и колл-центра, полностью изменив формат онбординга. Теперь в первый день новичок проходит welcome-программу, регистрируется в системе и знакомится с курсами, после чего в течение десяти дней совмещает онлайн-обучение через мобильное приложение и практику на рабочем месте, а итоговая аттестация проходит в компьютерном классе в автоматизированном формате. Такой подход позволил сократить срок закрытия штатных единиц: вместо прежнего цикла от одного до двух месяцев новый специалист выходит на линию уже через десять дней, а бизнес быстрее закрывает потребности в персонале при сохранении контроля качества обслуживания.

Параллельно «МегаФон Таджикистан» запустил на базе iSpring Learn масштабную программу развития управленческих компетенций: руководители разных подразделений проходят оценку и обязательные курсы, подобранные по результатам диагностики. Академия «МегаФон Таджикистан» сформировала каталог управленческих компетенций, в том числе на базе библиотеки iSpring, дополнив его модулями по антикризисному менеджменту и другим темам, релевантным целям компании. По итогам обучения руководители проходят аттестацию, а в дальнейшем их развитие планируется увязать с KPI и карьерным ростом с использованием индивидуальных планов развития и дашбордов в системе.

Отдельное внимание уделено вовлечению сотрудников в обучение: академия выстраивает постоянную коммуникацию через внутренние Telegram-каналы, корпоративную почту и работу с руководителями, демонстрируя рейтинги, сертификаты и статусы активных участников. Для разработки курсов активно привлекаются внутренние эксперты. Сотрудники оперативно-технических подразделений создают видеокурсы для коллег, а академия размещает их на платформе и интегрирует в общие треки развития. В планах компании – дальнейшая автоматизация процессов и использование расширенного функционала iSpring, включая инструменты ИИ, интеграцию с кадровыми системами и запуск карьерного марафона на базе LMS.

«Для ″МегаФон Таджикистан″ наша платформа iSpring Learn стала основой новой модели развития персонала, которая сочетает скорость, гибкость и управляемость. Кейс компании наглядно показывает, как переход от локальных решений и разрозненных офлайн-тренингов к единой цифровой платформе позволяет одновременно сократить сроки онбординга, повысить прозрачность оценки и заложить фундамент для долгосрочного развития кадрового резерва и управленческой команды», – сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.