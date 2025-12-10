Торговые компании Приангарья стали чаще внедрять системы видеонаблюдения

Цифровая экосистема МТС проанализировала спрос на системы видеонаблюдения и видеоаналитики у компаний Иркутской области. За 10 месяцев 2025 г. инвестиции со стороны предприятий в такие решения выросли на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Лидерами по внедрению видеонаблюдения в Иркутской области стали предприятия торговли, в частности в этом году в Приангарье подключили видеонаблюдение компании, занимающиеся продажей автозапчастей, ювелирных изделий, а также продуктов питания. На втором месте по темпам роста – складские организации, специализирующиеся на хранении и транспортной обработке товаров. В данных сферах устанавливают IP-камеры для обозрения внутрискладского и внутриторгового пространства в целях безопасности сотрудников, а также предотвращения порчи имущества и поиска правонарушителей. Замыкает тройку лидеров сфера услуг – в Иркутской области видеонаблюдение подключили компании в области спорта и образования.

При этом, по данным аналитиков МТС, технологическим трендом остается интерес к камерам с искусственным интеллектом и машинным зрением, способными распознавать различные объекты, например, номера машин при въезде на территорию промышленного предприятия или новостройки. Это позволяет компаниям использовать предиктивную аналитику, позволяющую сработать на опережение и предотвратить недопустимое развитие сценариев на объектах.

«В Иркутской области мы ежегодно фиксируем рост спроса на системы видеонаблюдения со стороны бизнеса. При этом, для малого и среднего бизнеса в основном достаточно классических систем видеонаблюдения с локальным хранением записей. Этого хватает для обеспечения безопасности магазина, товара и посетителей. Крупные же компании Приангарья, имеющие собственное производство, чаще выбирают «умные» камеры и облачное хранение данных. Это помогает оптимизировать расходы, например, строительные компании могут существенно сократить издержки на услугах охраны в жилых комплексах и уменьшить риск вандальных действий во дворах и на фасадах домов», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.