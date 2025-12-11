CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС улучшила покрытие сети LTE на въезде в Тамбовку

Цифровая экосистема МТС расширила сеть LTE на въезде в село Тамбовка Амурской области. МТС улучшила емкость и покрытие сети LTE в одном из крупных сёл Амурской области, где проживает более семи тысяч жителей. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Новое качество сети доступно жителям северо-западной части села, а также водителям и пассажирам, следующих транзитом в южные районы области. Исторически Тамбовка является одним из ключевых пунктов в транспортной системе Приамурья, через село пролегает автодорога в южные районы области, а в начале XX века здесь проходила «Амурская колесуха» — грунтовая дорога для телег и повозок, соединяющая Благовещенск и Хабаровск. Благодаря проведённым работам жители Тамбовки могут с комфортом загружать видео и смотреть сериалы, учиться и работать онлайн, играть на смартфоне, а автомобилисты, проезжающие через село, строить маршруты в навигаторе и быть на связи с родными.

«Мы продолжаем обеспечивать стабильной связью и скоростным мобильным интернетом населённые пункты области, учитывая загруженность локаций. Тамбовку, как транзитный маршрут до Хабаровска, часто выбирают жители Благовещенска и южных районов области, а с наступлением новогодних выходных поток путешественников увеличится. Запуск нового телеком-оборудования позволяет и местным жителям, и путешественникам с комфортом пользоваться привычными интернет-сервисами, планировать отдых и делиться фото и видео впечатлениями с друзьями и близкими», – сказала директор МТС в Амурской области Олеся Двинина.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще