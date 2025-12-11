CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ Цифровизация
|

МТС усилила сеть LTE в новом микрорайоне Обдорский в Салехарде

МТС сообщает о расширении покрытия мобильной сети в городе Салехарде. Благодаря обновлению телеком-инфраструктуры и запуску новых базовых станций, улучшилась емкость сети, а скорость мобильного интернета выросла до 100 Мбит/с. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС ввели в эксплуатацию базовые станции на территории нового микрорайона Обдорский в столице Ямала, строительство которого ведется в рамках программы расселения северян из аварийного жилья. Улучшение качества связи охватило не только жилые девятиэтажные дома и придомовые территории, но и новую школу, детский сад, торговый центр. Расширение покрытия обеспечило новоселов комфортным подключением к мобильному интернету, быстрой загрузкой приложений, стабильным потоком видеоконтента и высокой скоростью передачи данных даже в часы пиковых нагрузок. При этом сеть построена с большим запасом прочности, учетом развития инфраструктурных объектов и ростом числа новых жильцов.

Также улучшение качество связи отметят жители ДНТ «Север» в частном секторе города, где с появлением мобильной базовой станции теперь можно с комфортом пользоваться «Госуслугами», онлайн-банком, маркетплейсами, работать и учиться онлайн.

«Мы продолжаем усиливать сеть LTE и добавлять мощности нашей инфраструктуре на Ямале. Особое внимание уделяем новым микрорайонам, где растет потребление мобильного интернета и есть запрос на высокие скорости. Таким является современный микрорайон Обдорский в Салехарде, где строятся еще 29 домов, а также социальные образовательные учреждения для детей. Цифровой комфорт делает такие микрорайоны еще более привлекательными и комфортными для жизни. Кроме того, благодаря специальным устройствам, которые работают от интернета, можно обеспечить безопасность квартир и их новоселов», — сказал директор МТС в Ямало-Ненецком автономном округе Владимир Дроздов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Россиян достали высокие тарифы на связь. Началась массовая смена сотовых операторов – уходят со своим номером

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Киберспецы рекомендуют избегать ИИ-браузеров: Это азы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще