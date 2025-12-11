В сервисе «Яндекс Карты» появился ИИ-чат на базе Alice AI

В «Яндекс Картах» появился первый в российских геосервисах чат с ИИ на основе Alice AI. Он доступен всем пользователям — достаточно нажать на иконку «Спросить AI» под активной поисковой строкой. С помощью ИИ можно общаться с «Картами»: спрашивать, чем заняться в городе, получать подборки и обзоры различных мест или даже просить спланировать день в поездке.

ИИ сфокусирован на планировании досуга и поможет в задачах, в которых недостаточно одного поискового запроса. Например, в одном ответе он расскажет о нескольких лучших парках, кафе и музеях, распределив их по категориям. Это экономит время, когда нужно выбрать несколько активностей на день.

ИИ хорошо понимает комплексные запросы, для которых нужно изучить не только особенности организаций и мест, но и контекст. Например, «Куда сходить с детьми в районе дома в субботу вечером?» или «Где нам с друзьями встретиться, если я живу на Соколе, а они — на Белорусской?».

План прогулки или поездки ИИ составляет с учетом пожеланий пользователя и локации, которую он указывает. Например, «Составь план дня в районе Переделкино» или «Придумай, куда точно нужно сходить во время поездки в Волгоград и составь почасовой план дня в этом городе».

Диалог с ИИ можно продолжить: например, уточнить локацию (район или метро) или пожелания (например, если хочется более активный отдых). ИИ обновит ответ согласно этому запросу. Прямо из чата можно перейти к понравившейся организации и подробнее почитать отзывы, изучить фотографии или построить к ней маршрут.

В основе ИИ-чата — технологии Alice AI. Он изучает запрос пользователя и выдачу поиска по организациям. Чтобы учитывать контекст, ИИ подробно изучает описание карточки и отзывы пользователей.

В будущем ИИ сможет не только искать организации, но и совершать действия в них: например, бронировать столики в ресторанах и записывать пользователя к парикмахеру. Кроме того, ИИ научится строить маршруты, а также генерировать персональные рекомендации мест и событий.