CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

«МегаФон» расширил LTE-сеть в Большом Камне

Жителям Большого Камня стало комфортнее пользоваться мобильным интернетом. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование, что позволило увеличить емкость LTE-сети и расширить покрытие в городском округе. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Улучшенное качество связи получили жители городских микрорайонов Северный и Ильмовый. Северный — один из ключевых в городе, здесь плотная жилая застройка, он связывает центральную часть Большого Камня с пригородом — поселком Суходол. Тысячи жителей пользуются этим маршрутом для поездок на работу или по другим повседневным делам.

Новая базовая станция в Ильмовом обеспечила более высокую скорость передачи данных — до 50 Мбит/с. Ранее 4G был доступен от базовой станции, расположенной почти в четырех километрах. Микрорайон расположен на берегу бухты Ильмовая, здесь работают туристические базы, а жители Большого Камня и близлежащих поселений приезжают сюда, чтобы отдохнуть. Теперь они смогут комфортно пользоваться цифровыми сервисами: отправлять сообщения в мессенджерах, делать онлайн-платежи или смотреть видео на стриминговых сервисах.

«Усиление сети в Большом Камне — часть нашей работы по обеспечению стабильной и высокоскоростной связи в ключевых городах Приморья. Качественная мобильная связь меняет жизнь горожан, расширяет их цифровые возможности: от дистанционного обучения и телемедицины до удалённой работы и общения с близкими. Также в этом году мы провели масштабную модернизацию в Уссурийском городском округе, улучшив доступ к цифровым сервисам для десятков тысяч жителей», — сказал директор «МегаФона» в Приморском крае Олег Никитин.


Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще