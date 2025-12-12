Москвичи на новогодние праздники стали чаще выбирать здоровый отдых и крепкий сон

Москвичи стали чаще задумываться об оздоровительном отдыхе для улучшения своего физического и ментального самочувствия. Согласно данным совместного исследования «МегаФона» и сервиса онлайн-бронирования отелей и апартаментов «Островок», на период новогодних праздников в 1,5 раза выросло число бронирований в российских санаториях, а трафик на сайты отелей, предлагающих SPA-программы и условия для здорового сна, в ноябре увеличился на 15% по сравнению с прошлым годом. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

В Москве набирает обороты велнес-туризм, который направлен на комплексное восстановление сил, замедление ритма жизни и борьбу со стрессом. Жители столицы все активнее совмещают отдых с лечебными процедурами, прогулками и спортом на свежем воздухе, а также выбирают для поездок тихие места, где можно качественно выспаться.

По данным аналитиков, число бронирований в санаториях на период новогодних праздников увеличилось на 57% по сравнению с прошлым годом. Большей популярностью также стал пользоваться отдых на природе: спрос на кемпинги, глэмпинги и загородные дома вырос на 15%.

При выборе места отдыха на время каникул одним их ключевых факторов становится комфортный сон. Туристы обращают внимание на ортопедические матрасы, разнообразие подушек, блэкаут-шторы и концепцию «тихого» размещения. По данным «МегаФона», в ноябре среднедневной трафик на сайты отелей с такими условиями вырос сразу на 50% по сравнению с октябрем.

В ноябре «сонным» туризмом стали чаще интересоваться мужчины — динамика составила 5% к октябрю. При этом в общей доле лидируют женщины, на которых приходится 56% данных. Места с комфортом для сна чаще всех присматривают абоненты 35-44 лет, на них приходится 42% аудитории. Далее следуют пользователи 45-54 лет и 25-34 лет с долей 25% и 14% соответственно.

Качество сна существенно влияет на общее впечатление от отдыха, что следует из отзывов путешественников в 2025 г. — в каждой десятой рецензии о российских отелях и апартаментах на Островке упоминается высокое качество подушек и матрасов. Аналитики также выяснили, в каких городах России самая высокая доля положительных отзывов о качестве сна в объектах размещения. Лидером стал Омск: в 12% отзывов гости отметили, что им удалось хорошо выспаться. Сразу за ним — Калининград, Владимир, Смоленск, Светлогорск, Тверь, Калуга, Коломна, Кисловодск и Зеленоградск (доля таких отзывов — 11%).

Москва в целом входит в топ самых популярных направлений для любого типа отдыха на новогодние каникулы. В списке также Санкт-Петербург, Казань, Сочи, Калининград, Нижний Новгород, Ярославль, Краснодар и Екатеринбург. Средняя стоимость забронированной ночи на период праздников в российских отелях и апартаментах составляет 7,7 тыс. руб. – на 8% выше, чем в 2024 г.