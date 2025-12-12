МТС разогнала LTE для пациентов реабилитационного отделения Ивано-Матренинской больницы на Байкальском тракте

МТС усилила сеть LTE на Байкальском тракте. После установки дополнительного телеком-оборудования вблизи отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Ивано-Матренинской детской больницы скорость мобильного интернета здесь увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на 21 километре Байкальского тракта, где расположено отделение реабилитации детской Ивано-Матренинской больницы Иркутска – одного из самых известных и передовых медучреждений Сибири и Дальнего Востока. Мобильный интернет ускорился внутри и на прилегающей территории всего отделения. Увеличенную скорость также могли почувствовать жители коттеджных поселков «Патроны парк» и «Роял парк», посетители центров отдыха, расположенных на этом отрезке тракта и автомобилисты, проезжающие по Байкальскому тракту.

«Ежегодно реабилитационный центр „Матрешки“ посещают тысячи пациентов – детей и взрослых. Также в этой локации появляются новые коттеджные кварталы. Увидев здесь возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру, мы установили дополнительную базовую станцию для увеличения скорости интернета, чтобы автомобилисты, жители коттеджных поселков и посетители медучреждения имели комфортный доступ к цифровым сервисам. Теперь они будут на высоких скоростях общаться с родными и близкими, пересылать фото и видео, смотреть кино и сериалы, участвовать в вебинарах и многое другое», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.