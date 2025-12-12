CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Веб-сервисы Интернет-доступ
|

МТС разогнала LTE для пациентов реабилитационного отделения Ивано-Матренинской больницы на Байкальском тракте

МТС усилила сеть LTE на Байкальском тракте. После установки дополнительного телеком-оборудования вблизи отделения медицинской реабилитации для пациентов с соматическими заболеваниями Ивано-Матренинской детской больницы скорость мобильного интернета здесь увеличилась в два раза. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС провели технические работы на 21 километре Байкальского тракта, где расположено отделение реабилитации детской Ивано-Матренинской больницы Иркутска – одного из самых известных и передовых медучреждений Сибири и Дальнего Востока. Мобильный интернет ускорился внутри и на прилегающей территории всего отделения. Увеличенную скорость также могли почувствовать жители коттеджных поселков «Патроны парк» и «Роял парк», посетители центров отдыха, расположенных на этом отрезке тракта и автомобилисты, проезжающие по Байкальскому тракту.

«Ежегодно реабилитационный центр „Матрешки“ посещают тысячи пациентов – детей и взрослых. Также в этой локации появляются новые коттеджные кварталы. Увидев здесь возросшую нагрузку на существующую LTE-инфраструктуру, мы установили дополнительную базовую станцию для увеличения скорости интернета, чтобы автомобилисты, жители коттеджных поселков и посетители медучреждения имели комфортный доступ к цифровым сервисам. Теперь они будут на высоких скоростях общаться с родными и близкими, пересылать фото и видео, смотреть кино и сериалы, участвовать в вебинарах и многое другое», — сказал директор МТС в Иркутской области Константин Зимин.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

ZTE готова заплатить США $1 млрд, чтобы ей простили коррупцию в Латинской Америке

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Конференция CNews Business Process Management 2026 состоится 10 февраля

CNews FORUM 2025: маховик импортозамещения раскручен

Хакеры массово минируют код на самом популярном языке программирования

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

BaaS

Выбрать тариф для резервного копирования данных

От 0.03 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще