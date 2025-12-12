CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«СберМобайл» запустил сеть ИИ-агентов для поддержки клиентов

«СберМобайл» внедрил сеть виртуальных консультантов на базе GigaChat. Они помогают абонентам решать типовые вопросы без участия операторов и уже работают во всех направлениях клиентской поддержки.

Сеть включает три ИИ-агента: агент проверки качества интернета анализирует соединение, баланс и активность тарифа, предлагает рекомендации по восстановлению доступа; агент подбора тарифа помогает новым клиентам выбрать оптимальный тарифный план и подключить его в ходе разговора; агент переноса номера сопровождает пользователя на всех этапах MNP-процесса — от заявки до активации.

ИИ-агенты отвечают на звонки клиентов с вопросами о качестве интернета, тарифах и переносе номера. В шести из десяти случаев запрос решается автоматизированно, а уровень удовлетворённости сервисом достигает 80%.

«Мы рассматриваем генеративный искусственный интеллект как инструмент, который помогает повышать качество сервиса и делать его более персонализированным. Сеть ИИ-агентов — это пример того, как цифровые технологии становятся частью повседневного взаимодействия клиента с оператором», – сказал Сергей Волков, генеральный директор «СберМобайла».

