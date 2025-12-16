CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

«РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России

Системный интегратор «РТК-Сервис» и разработчик телекоммуникационного оборудования «Омега Телеком Разработка» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого компании совместно будут внедрять российский программный пограничный контроллер сессий (SBC) для защиты и управления современной IP-телефонией.

SBC – это оборудование операторского класса, предназначенное для обеспечения безопасности, совместимости и фильтрации трафика между ядром сети и внешними коммуникационными системами. Данный продукт дополняет стандартные решения безопасности функционалом контроля на уровне телефонных сессий. SBC сохраняет высокую устойчивость инфраструктуры к атакам и взломам, в том числе скрывает внутреннюю топологию защищаемой сети: адресацию, типы устройств, пути прохождения голосового трафика и прочее.

Партнерство «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» направлено на комплексное внедрение этого решения для ключевых потребителей – корпоративного сектора и операторов связи. Интегратор обеспечивает полный цикл сопровождения продукта: от испытаний в собственной лаборатории сетевого тестирования и разработки технической документации для миграции на новое оборудование до проведения пуско-наладочных работ на стороне заказчика.

В последние годы российские операторы связи столкнулись с проблемой поддержки и приобретения новых SBC. Компания «Омега Телеком Разработка», чья команда в основном состоит из выходцев российского подразделения Oracle Communications (до 2013 г. – Acme Packet), запустила производство собственного продукта на базе экспертизы и опыта, накопленных за годы работы в ушедшем вендоре.

На сегодняшний день решение Omega-SBC представляет собой зрелое, готовое к коммерческой эксплуатации решение, которое сохраняет привычную логику для специалистов, но построено на современной архитектуре и оснащено более совершенной системой управления. Еще одним преимуществом решения для рынка является возможность бесшовной миграции с Oracle SBC: для заказчика процесс выглядит как рутинное обновление программного обеспечения.

«Наше партнерство с «Омега Телеком Разработка» – яркий пример того, как тесная работа интегратора и разработчика обретает все больше ценности, – сказал генеральный директор компании «РТК-Сервис» Константин Савчук. – Мы не просто внедряем готовое решение, а совместно развиваем продукт, шлифуя его в лабораторных условиях, максимально приближенных к реальным. Такое тесное взаимодействие позволяет отечественным разработкам не просто стать аналогом, а превосходить по функционалу и надежности ушедшие западные решения. Это и есть настоящее импортоопережение. В результате заказчик получает не просто замену, а произведенный на базе самых современных технологий продукт, готовый к масштабированию в сжатые сроки».

«За последние годы значимость SBC как критического элемента сетевой инфраструктуры существенно усилилась. Это подтверждает волна проектов в телекоме, нацеленных как на импортозамещение решений ушедших вендоров, так и на строительство новых сетей. Во всех этих случаях наличие выделенного, надежного SBC на границе сети – уже не опция, а обязательное требование безопасности. Наша команда поставила амбициозную цель: создать с нуля отечественный продукт, который аккумулировал бы все лучшие черты решений, подобных Oracle, но был бы лишен их системных недостатков. В Omega-SBC мы реализовали уникальные инновационные и самые современные архитектурные решения, обеспечивающие его высочайшую надежность и масштабируемость и позволяющие без преувеличения назвать его решением нового поколения. Наш успех подтвержден партнерством с «РТК-Сервис», которое позволит масштабировать решение для операторов и развивать его в соответствии с запросами рынка», – сказал Евгений Дрякин, управляющий директор и соучредитель компании «Омега Телеком Разработка».

Первый совместный проект партнеров стартовал в 2025 г. для оператора Т2 и будет реализован в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Рост производительности устройств связи и пропускной способности каналов передачи данных привел к стремительному переходу голосовых сервисов от технологии мультиплексирования (TDM) в IP-сегмент. По прогнозам аналитиков, к 2033 г. рынок IP-телефонии должен вырасти до 65 млрд руб. с CAGR около 9,5 %. Каждая вторая частная и государственная организация России с 1–5 тыс. абонентов уже переводит связь на IP-стандарт или планирует переход в ближайшей перспективе. В этих условиях контроллер SBC (Session Border Controller) становится критически важным элементом инфраструктуры любого оператора связи или корпорации, выполняя роль «пограничника» для голосового (сигнального и медийного) трафика.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Установлен мировой рекорд дальней лазерной связи по воздуху

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025

Полицейские в Китае получили ИИ-очки для проверки автомобилей за две секунды

Время, когда в офисе банка вас будет встречать робот, не наступит никогда

Конференция CNews «Рынок аналитики и больших данных 2026» состоится 5 марта

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшая бытовая техника для уборки дома в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор умной зубной щетки Oclean X Ultra 20 Set: искусственный интеллект на страже здоровья зубов

Лучшие подарки к Новому году от UGREEN: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще