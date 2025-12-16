«РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» усилят защиту телефонной связи в России

Системный интегратор «РТК-Сервис» и разработчик телекоммуникационного оборудования «Омега Телеком Разработка» объявили о стратегическом партнерстве, в рамках которого компании совместно будут внедрять российский программный пограничный контроллер сессий (SBC) для защиты и управления современной IP-телефонией.

SBC – это оборудование операторского класса, предназначенное для обеспечения безопасности, совместимости и фильтрации трафика между ядром сети и внешними коммуникационными системами. Данный продукт дополняет стандартные решения безопасности функционалом контроля на уровне телефонных сессий. SBC сохраняет высокую устойчивость инфраструктуры к атакам и взломам, в том числе скрывает внутреннюю топологию защищаемой сети: адресацию, типы устройств, пути прохождения голосового трафика и прочее.

Партнерство «РТК-Сервис» и «Омега Телеком Разработка» направлено на комплексное внедрение этого решения для ключевых потребителей – корпоративного сектора и операторов связи. Интегратор обеспечивает полный цикл сопровождения продукта: от испытаний в собственной лаборатории сетевого тестирования и разработки технической документации для миграции на новое оборудование до проведения пуско-наладочных работ на стороне заказчика.

В последние годы российские операторы связи столкнулись с проблемой поддержки и приобретения новых SBC. Компания «Омега Телеком Разработка», чья команда в основном состоит из выходцев российского подразделения Oracle Communications (до 2013 г. – Acme Packet), запустила производство собственного продукта на базе экспертизы и опыта, накопленных за годы работы в ушедшем вендоре.

На сегодняшний день решение Omega-SBC представляет собой зрелое, готовое к коммерческой эксплуатации решение, которое сохраняет привычную логику для специалистов, но построено на современной архитектуре и оснащено более совершенной системой управления. Еще одним преимуществом решения для рынка является возможность бесшовной миграции с Oracle SBC: для заказчика процесс выглядит как рутинное обновление программного обеспечения.

«Наше партнерство с «Омега Телеком Разработка» – яркий пример того, как тесная работа интегратора и разработчика обретает все больше ценности, – сказал генеральный директор компании «РТК-Сервис» Константин Савчук. – Мы не просто внедряем готовое решение, а совместно развиваем продукт, шлифуя его в лабораторных условиях, максимально приближенных к реальным. Такое тесное взаимодействие позволяет отечественным разработкам не просто стать аналогом, а превосходить по функционалу и надежности ушедшие западные решения. Это и есть настоящее импортоопережение. В результате заказчик получает не просто замену, а произведенный на базе самых современных технологий продукт, готовый к масштабированию в сжатые сроки».

«За последние годы значимость SBC как критического элемента сетевой инфраструктуры существенно усилилась. Это подтверждает волна проектов в телекоме, нацеленных как на импортозамещение решений ушедших вендоров, так и на строительство новых сетей. Во всех этих случаях наличие выделенного, надежного SBC на границе сети – уже не опция, а обязательное требование безопасности. Наша команда поставила амбициозную цель: создать с нуля отечественный продукт, который аккумулировал бы все лучшие черты решений, подобных Oracle, но был бы лишен их системных недостатков. В Omega-SBC мы реализовали уникальные инновационные и самые современные архитектурные решения, обеспечивающие его высочайшую надежность и масштабируемость и позволяющие без преувеличения назвать его решением нового поколения. Наш успех подтвержден партнерством с «РТК-Сервис», которое позволит масштабировать решение для операторов и развивать его в соответствии с запросами рынка», – сказал Евгений Дрякин, управляющий директор и соучредитель компании «Омега Телеком Разработка».

Первый совместный проект партнеров стартовал в 2025 г. для оператора Т2 и будет реализован в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Ростове-на-Дону.

Рост производительности устройств связи и пропускной способности каналов передачи данных привел к стремительному переходу голосовых сервисов от технологии мультиплексирования (TDM) в IP-сегмент. По прогнозам аналитиков, к 2033 г. рынок IP-телефонии должен вырасти до 65 млрд руб. с CAGR около 9,5 %. Каждая вторая частная и государственная организация России с 1–5 тыс. абонентов уже переводит связь на IP-стандарт или планирует переход в ближайшей перспективе. В этих условиях контроллер SBC (Session Border Controller) становится критически важным элементом инфраструктуры любого оператора связи или корпорации, выполняя роль «пограничника» для голосового (сигнального и медийного) трафика.