В Красноармейском районе Челябинской области расширили LTE

Жители нескольких населенных пунктов Красноармейского района Челябинской теперь могут пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 70 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» запустили там новое телеком-оборудование, обеспечив стабильным сигналом села и деревни. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Новые возможности связи оценили жители крупного села Миасское, в котором проживают около 10 тыс. человек, а также села Таукаево, деревни Сычево и поселка Мирный. При строительстве новых объектов связи учитывали рельеф местности и численность населения.

Установленные базовые станции работают сразу в нескольких частотных диапазонах, что обеспечивает стабильный сигнал и высокую скорость мобильного интернета на территории перечисленных населенных пунктов — в жилых домах, на участках, а также дорогах. Жители Красноармейского района смогут с комфортом пользоваться соцсетями и мессенджерами, получать госуслуги онлайн, работать удаленно, а также смотреть видео на любых стриминговых сервисах в высоком разрешении.

«Новогодние праздники многие жители Челябинской области предпочитают отмечать за городом, в кругу друзей. Чтобы вдали от города наши абоненты могли услышать бой курантов, поздравить родственников и посмотреть любимые фильмы, мы запустили сразу несколько базовых станций в Красноармейском районе. Максимальные скорости мобильного интернета при этом достигают 70 Мбит/с, что позволяет с комфортом пользоваться всеми цифровыми услугами», — сказал директор «МегаФона» в Челябинской области Геннадий Жуков.

Помимо этого, абонентам стали доступны звонки в технологии VoLTE, с помощью которой можно одновременно говорить с собеседником и пользоваться мобильным интернетом без прерываний и зависаний.

