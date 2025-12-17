«МегаФон» запустил новые телеком-объекты в Пермском районе

«МегаФон» запустил новые телеком-объекты, которые обеспечивают стабильную связь и мобильный интернет примерно для 1 тыс. жителей Пермского района. 4G-покрытие развернуто в старинном селе Нижние Муллы, история которого насчитывает более 400 лет, и деревне Болдино. Теперь на территории поселений собеседника будет слышно более четко и без помех, а загрузка онлайн-контента сможет проходить на скорости до 50 Мбит/с.

Доступ к высокоскоростному мобильному интернету и связи также появился и у владельцев домов в коттеджном поселке рядом с деревней Болдино. Здесь растет число семей, которые выбирают жизнь за городом, но не готовы отказываться от цифрового комфорта. Уверенный сигнал связи позволит работать в дистанционном формате, следить за безопасностью домовладений через умные системы, делиться впечатлениями с друзьями в реальном времени и смотреть фильмы в онлайн-кинотеатрах.

Новые базовые станции работают в нескольких диапазонах сетей второго и четвёртого поколения. Такая комбинация технологий обеспечивает скоростную передачу данных, высокую дальность и стабильность сигнала, голосовую связь без помех и подключение большего числа абонентов одновременно.

«В этом году мы запустили новое покрытие для жителей около 30 сельских населенных пунктов Пермского края, а также более чем в 100 локациях региона увеличили дальность распространения сигнала и повысили скорость передачи данных. Мобильная связь и интернет появились в привлекательных туристических местах, на региональных дорогах и дачных участках. Благодаря планомерной работе по развитию сети все больше пермяков имеют доступ к телемедицине, онлайн-образованию и удалённой работе», — отметил Андрей Шмалев, директор «МегаФона» в Пермском крае.

Инфраструктурные работы также расширили возможность звонков в технологии VoLTE. С ее помощью можно одновременно говорить с собеседником и пользоваться мобильным интернетом.