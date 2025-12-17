Праздник без спешки: как жители Кузбасса меняют новогодние привычки

Жители Кемеровской области планируют покупку новогодних подарков заранее, используя онлайн-сервисы для составления вишлистов. По данным аналитиков «МегаФона», в ноябре число пользователей таких платформ увеличилось втрое по сравнению с тем же периодом 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Интерес к онлайн-спискам желаний начал расти еще до традиционного старта предновогодней «почтовой» активности. Напомним, День написания писем Деду Морозу в России отмечается 4 декабря. Если год назад максимальная активность пользователей приходилась на декабрь, то в этом сезоне жители региона стали планировать подарки уже с октября. Такой подход позволяет заранее определиться с выбором и снизить нагрузку в последние дни перед праздниками.

Наиболее активными авторами вишлистов оказались пользователи в возрасте 25–34 лет — на них приходится 37% от общего числа. Следом идут кузбассовцы 35–44 лет с долей 34%. Представители возрастной группы 45–54 лет составляют 15%. При этом женщины на 25% чаще мужчин самостоятельно формируют списки желаемых подарков.

Чаще всего жители области возвращаются к составлению вишлистов во второй половине рабочей недели. Так, в четверг объем интернет-трафика на таких ресурсах превышает средненедельный уровень в 1,3 раза.

«Онлайн-вишлисты становятся удобным инструментом — они экономят время и помогают дарителям точно попасть в ожидания. Всё чаще пользователи стараются заранее зафиксировать свои идеи. Со своей стороны мы создаем условия, чтобы цифровые сервисы работали стабильно и без задержек. В этом году мы построили и модернизировали почти 500 базовых станций в регионе – уверенное покрытие LTE-сети стало доступно как жителям крупных городов, так и небольших населённых пунктов», — сказала директор «МегаФона» в Кемеровской области Олеся Ширяева.