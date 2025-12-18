Т2 обеспечила связью самый северный населенный пункт России – Диксон

T2, российский оператор мобильной связи, обеспечил покрытие в поселке Диксон на полуострове Таймыр в Красноярском крае. Теперь 300 жителей самого северного населенного пункта России могут пользоваться голосовой связью и мобильным интернетом оператора. Обеспечение связью Диксона входит в программу по развитию сети в отдаленных и труднодоступных населенных пунктах России.

Диксон расположен за Полярным кругом, в 500 километрах к северу от Норильска и Дудинки. Поселок состоит из двух частей – материковой и островной, разделенных проливом. Это одна из самых труднодоступных точек России с суровым арктическим климатом, где температура зимой опускается ниже -40°C, а полярная ночь длится несколько месяцев.

Оператор Т2 установил две базовые станции – по одной в каждой части поселка. Оборудование работает в стандартах 2G и 4G, что позволяет не только совершать звонки, но и пользоваться мобильным интернетом. Из-за отсутствия волоконно-оптических линий связи на этой территории специалисты компании организовали подключение станций к сети по спутниковому каналу. Это сложное техническое решение, которое требует особого дорогостоящего оборудования и точной настройки в условиях Крайнего Севера.

Базовые станции на локацию везли на барже по Енисею из Красноярска. Инженеры добирались по воздуху – специалистам пришлось ждать летной погоды больше двух недель, прежде чем попасть в поселок. Монтаж и настройку оборудования проводили в экстремальных погодных условиях, завершили работы уже во время полярной ночи.

Поселок Диксон назван в честь шведского мецената Оскара Диксона, финансировавшего полярные экспедиции в XIX веке. Активное развитие поселка началось в 1930-е гг. – Диксон стал ключевым портом на Северном морском пути. В советское время в Диксоне проживало до 5 тыс. человек. Сейчас поселок известен своими суровыми пейзажами, северным сиянием и богатой историей освоения Арктики.

Алексей Дмитриев, заместитель генерального директора по технической инфраструктуре Т2, сказал: «Подключение к сети самого северного населенного пункта России – важный шаг в развитии инфраструктуры Арктики и обеспечении равного доступа к связи для всех жителей региона. Мобильная связь помогает поддерживать контакт с большой землей, получать важную информацию и быть в безопасности. Наша команда технической дирекции давно доказала, что готова принимать вызовы и обеспечивать доступную связь в любых климатических условиях. Впереди у нас большие планы по расширению сети в отдаленных регионах, и я уверен, что с последующими задачами Т2 справится так же успешно».