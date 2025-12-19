CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Инфраструктура Мобильная связь Интернет Интернет-доступ
|

«МегаФон» ускорил мобильный интернет для новых ЖК Васильевского острова в Петербурге

Жители 10 жилых комплексов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге получили возможность пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 200 Мбит/с благодаря строительству новых базовых станций. Современное телеком-оборудование «МегаФона» появилось как на территории уже заселённых домов и дворов, так и в пределах ещё строящихся корпусов.

Намывные территории Васильевского острова сегодня — одна из самых динамично развивающихся локаций Санкт-Петербурга. Здесь активно заселяются новые жилые комплексы, продолжается строительство следующих очередей, появляются магазины и социальные объекты. Чтобы мобильная связь сразу соответствовала темпам роста района, инженерная команда «МегаФона» развернула новые базовые станции, обеспечив стабильный сигнал и быстрый мобильный интернет для жителей уже построенных и будущих домов.

В рамках проекта по улучшению качества сети на намыве запущены базовые станции со средне- и высокочастотными диапазонами LTE. Такое сочетание позволяет одновременно обеспечить хорошее покрытие на территории кварталов и высокие скорости передачи данных в квартирах, во дворах и на первых этажах, где активно работают городские сервисы и бизнес.

«Намывные территории Васильевского острова — это пример того, как быстро меняется город. Сегодня здесь строятся дома, завтра открываются школы и торговые точки, и сеть должна быть готова к этому росту заранее, — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук. — Мы усиливаем сеть так, чтобы жители чувствовали себя комфортно уже сейчас, а инфраструктура уверенно справлялась с нагрузкой по мере развития района».

Работы по развитию мобильной инфраструктуры на Васильевском острове будут продолжены. По мере ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов и социальных объектов оператор планирует дальнейшее усиление покрытия и ёмкости сети, чтобы мобильная связь оставалась надёжной даже в самых динамично развивающихся районах Петербурга.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти ищут способы протянуть интернет в домохозяйства в деревнях и поселках

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

Власти хотят создать единую базу китайских автозапчастей, чтобы защитить граждан от покупки неподходящих деталей

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Большинство российских компаний не знают для чего им ИИ. Бюджет на внедрение есть, стратегии нет

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Как сделать поздравление на Новый год 2026: лучшие приложения и сервисы

Взрывоопасные гаджеты: 10 случаев ожогов и смертей от смартфонов

Показать еще

Наука

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение
Показать еще