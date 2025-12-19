«МегаФон» ускорил мобильный интернет для новых ЖК Васильевского острова в Петербурге

Жители 10 жилых комплексов на Васильевском острове в Санкт-Петербурге получили возможность пользоваться мобильным интернетом со скоростью до 200 Мбит/с благодаря строительству новых базовых станций. Современное телеком-оборудование «МегаФона» появилось как на территории уже заселённых домов и дворов, так и в пределах ещё строящихся корпусов.

Намывные территории Васильевского острова сегодня — одна из самых динамично развивающихся локаций Санкт-Петербурга. Здесь активно заселяются новые жилые комплексы, продолжается строительство следующих очередей, появляются магазины и социальные объекты. Чтобы мобильная связь сразу соответствовала темпам роста района, инженерная команда «МегаФона» развернула новые базовые станции, обеспечив стабильный сигнал и быстрый мобильный интернет для жителей уже построенных и будущих домов.

В рамках проекта по улучшению качества сети на намыве запущены базовые станции со средне- и высокочастотными диапазонами LTE. Такое сочетание позволяет одновременно обеспечить хорошее покрытие на территории кварталов и высокие скорости передачи данных в квартирах, во дворах и на первых этажах, где активно работают городские сервисы и бизнес.

«Намывные территории Васильевского острова — это пример того, как быстро меняется город. Сегодня здесь строятся дома, завтра открываются школы и торговые точки, и сеть должна быть готова к этому росту заранее, — отметил директор «МегаФона» в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Денис Трофимчук. — Мы усиливаем сеть так, чтобы жители чувствовали себя комфортно уже сейчас, а инфраструктура уверенно справлялась с нагрузкой по мере развития района».

Работы по развитию мобильной инфраструктуры на Васильевском острове будут продолжены. По мере ввода в эксплуатацию новых жилых комплексов и социальных объектов оператор планирует дальнейшее усиление покрытия и ёмкости сети, чтобы мобильная связь оставалась надёжной даже в самых динамично развивающихся районах Петербурга.