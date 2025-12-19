CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Связывая Кузбасс: «Ростелеком» построил в регионе еще 37 базовых станций

Компания «Ростелеком» в 2025 г. построила в Кузбассе 37 базовых станций, 32 из них — от отечественной компании «Булат». Доступ к голосовой связи и мобильному интернету формата LTE (4G) получили более 9000 жителей региона. Провайдер выполнил работы в рамках второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Расширение цифровой инфраструктуры затронуло 33 малых населенных пункта в 17 территориях Кузбасса. Поселки и деревни, где установили базовые станции, были выбраны с учетом результатов народного голосования на портале «Госуслуги». Сразу два таких объекта возвели в Верх-Чумыше Киселевского городского округа, Макаракском Тисульского муниципального округа, Николаевке Новокузнецкого муниципального округа и Хрестиновском Ленинск-Кузнецкого муниципального округа — это сделано из-за их протяженности, чтобы связь была доступна в любой точке этих населенных пунктов.

Например, поселок Макаракский стоит на живописном берегу Кии. Это излюбленное место отдыха многих туристов из Кузбасса и соседних регионов. Сюда едут любоваться видом на величественные синие скалы, красивые водопады, активно проводить выходные или каникулы. До строительства базовых станций мобильная связь в поселке работала с перебоями.

Андрей Дудник, глава Тисульского муниципального округа: «Тисульский округ – одно из самых известных туристических мест Кузбасса. Но без надежной мобильной связи и интернета жить и путешествовать сегодня очень трудно, а популярный у любителей сплавов и походов Макаракский был вне зоны устойчивого покрытия мобильных операторов. Базовые станции, установленные в этом году по проекту УЦН 2.0, позволили решить эту проблему: сейчас жители поселка и туристы могут оставаться на связи с близкими и наслаждаться активным отдыхом на природе».

Василий Винников, директор Кемеровского филиала ПАО «Ростелеком»: «Наша задача в рамках проекта УЦН 2.0 — устранить цифровой разрыв между населением Кемеровской области, живущим в городах и малых населенных пунктах. С 2021 г. в регионе мы ввели в эксплуатацию 124 базовые станции, проложили для этого порядка 640 километров "оптики" — все для того, чтобы обеспечить качественной связью как можно больше кузбассовцев».

«Ростелеком» реализует УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. Проект предусматривает организацию мобильной связи стандарта 4G/LTE в населенных пунктах с количеством жителей от 100 человек.

