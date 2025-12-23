CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Билайн завершил внедрение собственной системы управления закупками

Во всех филиалах и подразделениях Билайна теперь работает собственная SRM-система для ведения и повышения эффективности процесса закупок — от заявки до заказа. Специалисты компании собрали ее на основе конструктора специально под внутренние процессы. Внедрение началось в 2023 году и завершилось запуском модуля заказов и портала поставщиков.

SRM-система (англ. Supplier Relationship Management) Билайна предназначена для управления взаимоотношениями с поставщиками, комплекс программных решений и процессов для автоматизации и оптимизации закупочной деятельности и повышения эффективности цепочек поставок. Система дает возможность проводить полный цикл закупки в одной системе без необходимости переключаться между разными интерфейсами — это удобно и экономит сотрудникам много времени и сил, а также существенно снижает вероятность ошибок и потерь данных.

Кроме того, в отличие от других SRM-систем, решение Билайна позволяет поставщикам и производителям как партнерам участвовать в закупочном процессе на всех стадиях. Онлайн-учет возможностей поставщиков и опция согласования с заказчиками времени и состава поставок уменьшают общие издержки, помогают придерживаться производственных планов — всё это снижает риски для участников процесса.

Внедрение было запущено в ноябре 2023 года. За это время в системе провели более 3,7 тыс. торгов, в которых поучаствовало более 22 тыс. поставщиков. По результатам торгов было заключено почти 4 тыс. договоров. При этом сроки проведения процедур существенно сократились: например, на конкурентную закупку сейчас уходит 47 рабочих дней вместо 80 нормативных.

Нина Тер-Михайлова, директор по закупкам и логистике Билайна: «Концепция нашей системы возникла из мысли о том, что мы должны не просто слушать наших поставщиков и клиентов, а работать вместе с ними и вместе создавать волшебство. Даже название системы — результат коллективного творчества: мы провели конкурс на короткое и яркое название для разработки, и выбрали его из более чем четырехсот вариантов. А впечатляющие результаты с точки зрения повышения эффективности закупочного процесса не оставляют сомнений в том, что и волшебство — возможно».

