CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком
|

МТС Exolve обновил сервис интеллектуального выбора исходящего номера

МТС Exolve, разработчик коммуникационных решений для бизнеса, предложил новые возможности для корпоративных клиентов. На платформе МТС Exolve будет доступна для подключения услуга «Интеллектуальный выбор исходящего номера», которая позволит компаниям легко и гибко управлять коммуникациями и повышать эффективность взаимодействия с клиентами. Об этом CNews сообщили представители МТС Exolve.

Новый функционал даст бизнесу возможность самостоятельно подключать и настраивать сервис, автоматически подбирая оптимальные номера для исходящих звонков из выбранного клиентом пула номеров. Решение способствует повышению контактности с клиентами, результативности работы колл-центров при снижении трудозатрат.

Практические кейсы внедрения сервиса показали рост продаж до 17% и возросшую эффективность звонков, в том числе благодаря доступу к статистике через API. Решение позволяет учитывать историю взаимодействий и частоту использования номера, количество попыток дозвона и другие данные. Благодаря этому бизнес может оценивать результативность выбора номеров, корректировать правила маршрутизации, улучшать сценарии работы операторов и повышать качество коммуникаций в целом.

«Сегодня успех коммуникаций зависит от персонификации и контекста. Мы стремимся на платформе МТС Exolve создавать инструменты, которые помогают бизнесу максимально эффективно выстраивать коммуникационные стратегии. Обновления сервиса интеллектуального выбора исходящего номера делает процесс управления коммуникациями еще проще, удобнее и мощнее, а значит, обеспечивает компаниям дополнительное конкурентное преимущество», – сказал директор по продуктам МТС Exolve Василий Сажко.

Для подключения доступны городские и мобильные номера. Сервис будет востребован в таких сферах, как финансы, телемаркетинг, доставка, подбор персонала, продажа и обслуживание автомобилей, а также других, где компании ориентированы на улучшение результатов исходящих клиентских коммуникаций.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще