МТС обновила сеть в 70 сельских населенных пунктах Ставрополья

МТС установила дополнительное телеком-оборудование более чем в 70 сельских населенных пунктах Ставропольского края. В течение 2025 г. компания провела работы на сети в 25 округах региона. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Инженеры МТС обновили сеть практически во всех округах Ставропольского края. Чтобы одновременно улучшить покрытие и повысить скорость передачи данных технические специалисты использовали оборудование разных стандартов LTE. Больше все работ по улучшению передачи данных провели в Андроповском, Арзгирском, Левокумском, Петровском, Ипатовском и Красногвардейском округах. А в хуторе Липовчанском Шпаковского округа и в ауле Эдельбай Благодарненского мобильный интернет 4G на сети МТС появился впервые.

Всего мобильная передача данных стала качественнее для 180 тыс. ставропольцев, проживающих в сельской местности. Для них стало доступнее использование жизненно необходимых цифровых сервисов – «Госуслуг», онлайн банков, мессенджеров, образовательных платформ и новостных ресурсов.

«Расширение сети в сельских территориях – важная составляющая работы нашего технического блока. Так как около 40% населения Ставропольского края проживает в сельских населенных пунктах. Даже в отдаленных и малонаселенных территориях у ставропольцев должен быть доступ к цифровым сервисам наравне с городскими жителями, потому что связь — это такой же необходимый сегодня ресурс, как электричество, вода или газ», – сказал директор МТС в Ставропольском крае Святослав Кошурников.

