МТС разогнала LTE в районе аэропорта Алдана

МТС усилила LTE в городе Алдан Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в районе аэропорта увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование вблизи аэропорта города Алдан, который принимает регулярные рейсы из Якутии. Население и сотрудники, прибывающие в город на вахтовую работу, заняты в горнодобывающей промышленности, добывая золото, уголь, слюду, или на строительстве новых объектов инфраструктуры.

Кроме территории аэропорта, мобильный интернет ускорился в жилых кварталах и вблизи социально-значимых учреждений, расположенных в этом районе города. Высокоскоростная сеть покрывает лечебно-диагностический центр, городскую поликлинику, культурный центр «Железные дороги Якутии» и отрезок федеральной автомобильной дороги А360 «Лена».

«Алдан расположен более чем в 500 км от Якутска, при этом очень важен для экономики республики как крупный горно-промышленный центр Южной Якутии. Для МТС, в свою очередь, Алдан является одним из приоритетных городов развития сети в регионе. Зафиксировав здесь рост нагрузки на сеть LTE, мы увеличили ее мощность в той локации, где это было наиболее актуально на текущий момент. Это повысило скорость интернета для комфортной работы, учебы и общения для наших абонентов. Ранее мы уже обновляли сеть на существующей инфраструктуре связи на всей территории Алдана», – сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.