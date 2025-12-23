CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Телеком Интернет Интернет-доступ
|

МТС разогнала LTE в районе аэропорта Алдана

МТС усилила LTE в городе Алдан Республики Саха (Якутия). После обновления сети скорость мобильного интернета в районе аэропорта увеличилась на 30%. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Специалисты МТС установили дополнительное телеком-оборудование вблизи аэропорта города Алдан, который принимает регулярные рейсы из Якутии. Население и сотрудники, прибывающие в город на вахтовую работу, заняты в горнодобывающей промышленности, добывая золото, уголь, слюду, или на строительстве новых объектов инфраструктуры.

Кроме территории аэропорта, мобильный интернет ускорился в жилых кварталах и вблизи социально-значимых учреждений, расположенных в этом районе города. Высокоскоростная сеть покрывает лечебно-диагностический центр, городскую поликлинику, культурный центр «Железные дороги Якутии» и отрезок федеральной автомобильной дороги А360 «Лена».

«Алдан расположен более чем в 500 км от Якутска, при этом очень важен для экономики республики как крупный горно-промышленный центр Южной Якутии. Для МТС, в свою очередь, Алдан является одним из приоритетных городов развития сети в регионе. Зафиксировав здесь рост нагрузки на сеть LTE, мы увеличили ее мощность в той локации, где это было наиболее актуально на текущий момент. Это повысило скорость интернета для комфортной работы, учебы и общения для наших абонентов. Ранее мы уже обновляли сеть на существующей инфраструктуре связи на всей территории Алдана», – сказал директор МТС в Республике Якутия Прокопий Неустроев.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Большие данные для больших решений: как цифровая аналитика меняет управление регионами

Почта Франции парализована. Хакеры заблокировали платежи и доставку

Как оператор связи помогает защитить учетные записи от мошенников?

В Подмосковье началось первое серийное производство базовых станций

Цифровая трансформация на российских решениях: делимся опытом

Власти впервые выделили ИИ в качестве угрозы кибербезопасности

Конференции

Миграция в облако

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026
Показать еще

CNewsMarket

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Обзор Dreame Aqua10 Ultra Roller Complete: моющий робот-пылесос с роликовой шваброй

Лучшие доступные ноутбуки 2025 года: хиты продаж

Лучшие устройства Dreame на новогодней распродаже: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу

Новое исследование показывает, почему время течет быстрее с возрастом

Ледяная поверхность Титана нарушает фундаментальное правило химии, зато проливает свет на зарождение жизни на Земле
Показать еще