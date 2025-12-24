Nexign: рынок ПО для телекома будет развиваться за счет модернизации BSS и инструментов ИИ

В Nexign оценили развитие рынка программного обеспечения для телеком-отрасли в 2025 году и дали прогнозы на 2026.

Российский рынок телекоммуникаций сохраняет стабильную положительную динамику: к 2027 г. его объем превысит 2,5 трлн руб., со среднегодовым темпом прироста в 6%. В ближайшие два-три года, с одной стороны, его развитие будет определяться внешними факторами — экономической ситуацией, регуляторными требованиями к импортозамещению и безопасности. С другой стороны, на рынок будут влиять стратегические цели самих операторов. Они связаны, в первую очередь, с трансформацией в поставщиков широкого спектра цифровых услуг, расширением покрытия 4G, а также перспективами развития 5G сетей, в том числе автономных 5G сетей для B2B- и B2G клиентов, масштабированием IoT-инфраструктуры. Кроме того, на рынок продолжит оказывать влияние взрывное развитие MVNO сегмента, который уже становится частью экосистем крупных компаний и показывает двузначные темпы роста выручки.

В ближайшие несколько лет системы контура BSS могут быть отнесены к значимым объектам КИИ. Это связано с тем, что современные BSS представляют из себя сложные системы, обрабатывающие большие объемы финансовых транзакций и персональных данных. Их некорректная работа может привести к массовому сбою в предоставлении услуг связи, финансовым потерям и крупным утечкам данных пользователей, что потенциально усиливает внимание регулятора к данному классу систем.

Кроме того, сегодня операторы ищут новые пути развития за пределами классического телекома, стремятся расширить портфолио предлагаемых услуг и повысить их качество. Все это ведет к необходимости модернизации BSS. В ближайшие 1-2 года 61% операторов России и стран СНГ планируют инвестировать в модернизацию или замену систем такого класса.

Развитие спутниковой связи на базе низкоорбитальных группировок также способствует формированию новых требований к BSS. Операторы инвестируют в поддержку этой технологии на своей наземной инфраструктуре и изучают возможности включения спутниковой связи в тарифную линейку. Поэтому BSS должна поддерживать соответствующие услуги и схемы тарификации.

Сегодня большинство инвестиций идут в функциональные компоненты BSS для управления продуктами, монетизации (биллинг и тарификация), а также автоматизации работы с клиентами. Кроме того, растет спрос на коробочные модульные решения, которые позволяют пользователям настраивать продукты и процессы с помощью low-/no-code-инструментов — по оценкам участников рынка, около 70% компаний в России уже используют инструменты low-code. Повышение спроса связано как с дефицитом квалифицированных ИТ-кадров на рынке, так и с ускорением темпов импортозамещения и необходимостью адаптироваться к быстро меняющимся условиям рынка.

Кроме того, BSS теперь должны уметь работать с различными ИИ-инструментами, обеспечивающими автоматизацию бизнес-процессов. В условиях насыщения рынка — количество активных SIM-карт сейчас более чем в два раза превышает население России — на первый план выходит борьба за внимание клиента. Операторам важно обеспечить индивидуальное взаимодействие с пользователями услуг связи. Именно ИИ-системы помогают определять паттерны потребления услуг, проводить интеллектуальную сегментацию клиентской базы и выстраивать автоматические индивидуальные рекомендации.

ИИ уже активно внедряется для решения бизнес-задач: от клиентских сервисов до ускорения разработки. Так, порядка 80% операторов, принявших участие в глобальном исследовании, говорят, что либо разрабатывают опытные образцы чат-ботов на базе генеративного ИИ, либо уже внедряют их в эксплуатацию — причём более половины заявили о втором варианте. 44% респондентов уже используют автономных ИИ-агентов, способных самостоятельно принимать решения, в тех системах, где происходит взаимодействие с клиентами.

Прогнозируется, что, в 2026 г. число коммерческих запусков ИИ-агентов, предназначенных для клиентской поддержки, значительно вырастет: такие сценарии проще идентифицировать и выявить окупаемость инвестиций. В перспективе также планируется обогащать ИИ-ассистентами классические услуги, что позволит повысить уровень защиты и приватности абонента. Кроме того, ИИ все активнее применяют для технического обслуживания инфраструктуры.

Со временем возможно создание полноценных цифровых двойников элементов сети — для мониторинга, выявления неисправностей и повышения энергоэффективности. Такие примеры уже есть на рынке. И в следующие несколько лет тренд будет лишь нарастать: постепенно расширяются сценарии использования ИИ, увеличивается степень интеграции передовой технологии в бизнес.

Российские операторы начинают готовиться к возможному появлению сетей 5G в 2026 г. — аукцион на частоты может состояться в первой половине года, участники рынка уже допускают запуск сетей на зарубежном оборудовании, а отказ от обязательной отечественной криптографии позволил решить проблему работы в сетях 5G иностранных устройств. Для перехода к полноценной работе 5G в режиме Standalone операторам предстоит внедрить новое ядро сети, построенное по принципам cloud native и на базе сервисной архитектуры. Рынок таких решений пока только формируется в России — но с учетом необходимости импортозамещения ПО в телекоме он будет стремительно развиваться.

Переход на 5G Standalone важен не только как технологический шаг, призванный повысить производительность сетей, но и как основа для новых бизнес моделей. В частности, он открывает возможности для запуска B2B/B2G- и B2C-сервисов на основе технологии Network Slicing, позволяющей создавать виртуальные сети с заданными параметрами соединения.

Кроме того, на международном рынке набирает популярность Network API — технология, благодаря которой разработчики могут получить доступ к расширенным возможностям 5G для управления опытом клиентов и качеством связи в своих приложениях и сервисах. По данным глобальных опросов, 60% разработчиков готовы использовать такую возможность, а 63% считают ее крайне полезной для своих проектов. В России бизнес-сценарии на основе монетизации Network API еще не получили широкого применения — первые публичные кейсы стоит ожидать вместе с развитием сетей 5G.

Не менее интересно для операторов развитие сегмента IoT — в 2024 г. количество сотовых IoT-подключений во всем мире достигло около 3,8 млрд. Такие подключения обеспечивают от 1% до 4% в общей выручке крупнейших игроков. В России запуск сети LTE для IoT намечен на 2026 г., с этой целью планируется перепрофилировать диапазон 450 МГц. Для операторов стремительное развитие IoT — это вызов в том числе с точки зрения запуска CMP/M2M-платформ. Такие продукты сами телеком-компании развивают совместно с разработчиками — в этом отечественный рынок отличается от глобального, где доминируют независимые поставщики.

Меняется и подход к обеспечению безопасности — как на уровне клиентских предложений, так и на уровне ПО. Российские операторы разрабатывают антифрод-системы, внедряют обязательную маркировку звонков и SMS с блокировкой немаркированного трафика и запуском B2B сервисов верификации. Также планируются создание единой базы IMEI-кодов и запрет перепрошивки для блокировки «серых» устройств и SIM боксов, переход на отечественные SIM-карты, а в рамках указа №250 операторы мигрируют с иностранных средств защиты информации на отечественные. Все эти меры важны для борьбы с мошенничеством и спамом, но усложняют ландшафт бизнес систем и повышают расходы на их модернизацию.

«Российский рынок ПО для телеком-отрасли будет развиваться в ближайшие годы преимущественно за счет продолжающейся модернизации BSS-систем, а также повышения эффективности бизнеса и работы сетей за счет интеграции ИИ. Уже сейчас отечественные поставщики предлагают достаточно мощные и функциональные решения, которые продолжат активно совершенствоваться», — сказал Максим Нартов, директор по развитию бизнеса Nexign.